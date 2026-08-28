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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة مؤثرة من محمد صلاح لجماهير طرابزون التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

وجه محمد صلاح نجم  طرابزون سبور التركي والمنتخب الوطني، رسالة إلى جماهير الفريق عقب وداع  منافسات الدوري الأوروبي للموسم الجديد.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:"لم يأتِ أي شيء في مسيرتي المهنية بسهولة، فالليالي الصعبة وخيبات الأمل جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وقد تعلمت تحويلها إلى حافز وإنجازات".

وأضاف “طرابزون سبور هو ناديّ، وأنا جزء من هذا المشروع بكل جوارحي، وما حدث الليلة الماضية لن يغير ذلك”.

وتابع “أعلم أن التوقعات مرتفعة، لكنني أؤمن بشدة بأننا قادرون على تحقيق الفوز وسنفعل، جئت إلى هنا من أجل الفوز، وهذا ليس مجرد شعار بالنسبة لي”.

محمد صلاح طرابزون الدوري التركي

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