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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنتر ميامي يعين كيلي جونزاليس مدربا جديدا

إنتر ميامي
إنتر ميامي
مجدي سلامة

أعلن نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين أمس الخميس، تعيين الأرجنتيني كريستيان "كيلي" جونزاليس مدربا للفريق، على أن يواصل المدرب المؤقت جييرمو أويوس قيادة الفريق إلى حين حصول جونزاليس على تصاريح العمل اللازمة في الولايات المتحدة.

وكان أويوس، الذي أشرف سابقا على منظومة التطوير في النادي، تولى المهمة بصورة مؤقتة عقب استقالة خافيير ماسكيرانو في أبريل الماضي.

وعزز إنتر ميامي صفوفه الشهر الماضي بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، لكن نتائج الفريق واصلت التراجع رغم وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدد من اللاعبين البارزين في تشكيلته.

وخسر حامل لقب كأس الدوري الأمريكي أربعا من آخر خمس مباريات خاضها، ويحتل حاليا المركز الثاني في القسم الشرقي متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر ناشفيل.

وقال النادي في بيان "يود إنتر ميامي أن يوجه شكرا خاصا إلى جييرمو أويوس تقديرا لالتزامه وتفانيه الكاملين تجاه النادي، وهو ما تجلى في توليه المسؤولية خلال هذه الفترة التي بدأت في أبريل الماضي".

أرقامه 

وخاض جونزاليس 56 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بين عامي 1995 و2005، وشهدت مسيرته الكروية محطات بارزة مع إنتر ميلان وبلنسية وروساريو سنترال. واتجه إلى التدريب في عام 2020، وتولى منذ ذلك الحين قيادة عدد من الأندية في الأرجنتين.

ولن يظهر أويوس غدا السبت أمام مونتريال، بعدما قررت رابطة الدوري الأمريكي إيقافه مباراة واحدة بسبب مخالفات متكررة للنادي تتعلق بتأخير انطلاق المباريات.

إنتر ميامي جونزاليس ميسي

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