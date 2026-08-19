طرابزون التركي يستهدف التعاقد مع كريم بنزيما

تفكر إدارة نادي طرابزون سبور التركي في التعاقد مع نجم نادي الهلال الحالي وريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيما، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل مزاملة محمد صلاح في الفريق التركي هذا الموسم.

ودعم طرابزون سبور صفوفه وتعاقد مع محمد صلاح في صفقة انتقال حر، بعقد مدته موسمين حتى نهاية شهر يونيو من عام 2028 المقبل.

وذكر الصحفي التركي الموثوق ‘ياجيز سابونجو أوغلو’، أن نادي طرابزون يستهدف التعاقد مع كريم بنزيما، نجم ريال مدريد السابق، والهلال السعودي الحالي.

صفقة بنزيما

وأضاف ياجيز سابونجو موضحًا، أن بنزيما تم عرضه على طرابزون أثناء مفاوضات الأخير مع الهلال لضم نونيز، وقد بدأت المفاوضات الآن بين النادي التركي ونجم ريال مدريد السابق.

ولا يعتبر بنزيما هو اللاعب الوحيد من الهلال الذي ارتبط طرابزون بضمه، إذ تفاوض الفريق التركي خلال الفترة الماضية مع داروين نونيز، لكن الصفقة الآن تعتبر معطلة.