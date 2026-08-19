مدرب طرابزون سبور يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام فرينكفاروش

كشف فاتح تقى، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح، من المشاركة أساسيًا أمام فرينكفاروش المجري، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق طرابزون سبور التركي لمواجهة فرينكفاروش المجري، غدًا الخميس، في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

وقال فاتح تقى، في تصريحات نقلتها صحيفة “الصباح” التركية، عن إمكانية حصول الدولي المصري على عدد دقائق أكبر أمام فرينكفاروش، قائلًا: “نعم، هذا ممكن”.

وكان محمد صلاح قد انتقل إلى طرابزون سبور التركي في الصيف الجاري، وشارك في الشوط الثاني من مباراة قاسم باشا بالدوري التركي.

أهداف صلاح في بطولة الدوري الأوروبي

يُذكر أن محمد صلاح قد سبق له تسجيل 10 أهداف من قبل في بطولة الدوري الأوروبي في مسيرته.