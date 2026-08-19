قرار صادم ضد مجالس إدارات كبار الأندية السعودية

اتخذت وزارة الرياضة السعودية قرارا هاما مع أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي خلال الفترة الحالية.

وأعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، أنه بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة؛ سيتم البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل ما نسبته 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة (الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر)، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات.

خطوة مهمة

وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، وذلك في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل, بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.