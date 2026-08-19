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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خليفة بوبيستا.. الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب الرأس الأخضر

بوبيستا
بوبيستا
مجدي سلامة

أعلن منتخب الرأس الأخضر، الذي حقق إنجازاً تاريخياً بكأس العالم، يوم الأربعاء عن تعيين هومبرتو بيتينكور مدرباً للمنتخب الوطني للرجال، وذلك عقب رحيل بوبيستا، ولم يُفصح الاتحاد عن أي تفاصيل تتعلق بعقده.

وكان بيتينكور، البالغ من العمر 51 عاماً، مساعداً لبوبيستا عندما قادا منتخب "القروش الزرقاء" إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم، حيث انتهت مشاركتهم الأولى على يد الأرجنتين، التي وصلت لاحقاً إلى المباراة النهائية، بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي، وقد تم اختيار هدف التعادل الثاني الذي سجله سيدني لوبيز كابرال كأفضل هدف في البطولة.

وقبل ذلك، تعادل منتخب الرأس الأخضر مع إسبانيا، التي فازت باللقب لاحقاً، بنتيجة 0-0 بفضل تألق حارس المرمى فوزينيا، البالغ من العمر 40 عاماً. وكان منتخب "القروش الزرقاء" الفريق الوحيد الذي خرج من البطولة دون هزيمة أمام إسبانيا. كما ساهم تعادلان آخران مع أوروغواي والسعودية في ضمان المركز الثاني في المجموعة.

رحيل بوبيستا

وغادر بوبيستا منصبه بعد البطولة وانضم إلى نادي نهضة بركان المغربي هذا الشهر.

تولى المدافع السابق، واسمه الكامل بيدرو ليتو بريتو، تدريب منتخب الرأس الأخضر عام ٢٠٢٠، وكان بيتينكورت مساعده في الفريق.

ستكون مهمة بيتينكورت الأولى هي إعداد الفريق لتصفيات كأس الأمم الأفريقية في سبتمبر وأكتوبر.

الرأس الأخضر بوبيستا هومبرتو بيتينكور

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