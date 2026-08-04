رسميًا.. بيدرو بوبيستا مدربًا لنهضة بركان المغربي خلفا لمعين الشعباني

بدأ نادي نهضة بركان المغربي مرحلة جديدة على المستوى الفني، بعدما أعلن رسميًا التعاقد مع البرتغالي بيدرو بوبيستا لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، خلفًا للجهاز الفني السابق.

ووصل المدرب البرتغالي إلى المغرب تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق البركاني، في أول تجربة له على مستوى تدريب الأندية، بعد سنوات طويلة قضاها في قيادة المنتخبات الوطنية.

ويعول نهضة بركان على الخبرات التي اكتسبها بوبيستا مع منتخب الرأس الأخضر، حيث نجح في قيادة المنتخب لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى، إلى جانب ظهوره بصورة مميزة في البطولة، وهو ما عزز من مكانته بين أبرز المدربين العاملين في القارة الإفريقية.

وتأمل إدارة النادي أن يسهم المدرب البالغ من العمر 56 عامًا في مواصلة النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، مع المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، وترسيخ مكانة نهضة بركان بين كبار أندية إفريقيا.

وخلال مشواره مع منتخب الرأس الأخضر، أشرف بوبيستا على 67 مباراة، حقق خلالها 30 انتصارًا، مقابل 17 تعادلًا و20 هزيمة، قبل أن يبدأ تحديًا جديدًا في الدوري المغربي.