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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً لنفاد الشحن المفاجئ.. دليلكِ الذكي لإنقاذ بطارية الآيفون

دليلكِ الذكي لإنقاذ بطارية الآيفون
دليلكِ الذكي لإنقاذ بطارية الآيفون
لمياء الياسين

 هل تشتكين دائماً من نفاد بطارية هاتف الآيفون الخاص بكِ أو الخاص بأبنائكِ المراهقين بسرعة فائقة وسط اليوم؟ فيعد حلم كل أم هو أن يظل الهاتف يعمل لأطول فترة ممكنة لتبقى على اتصال دائم بعائلتها دون قلق من انقطاع الاتصال فجأة وإليك حيل تكنولوجية بسيطة وإعدادات خفية داخل الهاتف، إذا قمتِ بتطبيقها اليوم، ستطيلين عمر البطارية وتوفرين طاقة جهازكِ بشكل مذهل! 

 إعدادات أساسية لإنقاذ عمر البطارية

تحديث نظام التشغيل بانتظام: احرصي دائماً على تحديث نظام iOS إلى أحدث إصدار؛ لأن آبل (Apple) تطلق تحديثات دورية تتضمن تحسينات برمجية ذكية لرفع كفاءة استخدام طاقة البطارية

مراقبة التطبيقات المستهلكة

 ادخلي إلى إعدادات البطارية لمعرفة أكثر التطبيقات استهلاكاً للطاقة، وقومي بالتحكم في طريقة عملها أو تقييد استخدامها في الخلفية.

استخدام الشواحن المعتمدة

 تأكدي تماماً من استخدام شاحن وكابل أصليين ومعتمدين من Apple؛ لأن الشواحن المقلدة والرخيصة تلحق ضرراً جسيماً بالخلايا وتقلل العمر الافتراضي للبطارية بشكل سريع

تجنب الحرارة المرتفعة: 

درجات الحرارة العالية هي العدو الأول لبطاريات الليثيوم؛ لذا احذري تماماً من ترك هاتف الآيفون تحت أشعة الشمس المباشرة أو داخل السيارة في الأجواء الحارة.

إيقاف ميزة "رفع للاستيقاظ" (Raise to Wake): هذه الميزة تضيء شاشة الهاتف تلقائياً بمجرد تحريكه أو رفعه، وتعطيلها يمنع إضاءة الشاشة دون داعٍ ويوفر الكثير من الطاقة.

تعطيل "التحديث التلقائي للتطبيقات": تعمل التطبيقات على تحديث نفسها في الخلفية طوال الوقت مما يستنزف الشحن؛ لذا يفضل إيقاف التحديث التلقائي وتحديثها يدوياً عند الحاجة.

هاتف الآيفون نفاد بطارية هاتف الآيفون عمر البطارية تحديث نظام iOS العمر الافتراضي للبطارية

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