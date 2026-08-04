شاومي تشعل المنافسة قريباً.. المواصفات الكاملة لهاتف ريدمي 17 المنتظر

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Redmi 17 5G قبل إطلاقه الرسمي. تُظهر مجموعة جديدة من الصور، التي نشرها موقع 91mobiles المتخصص في التقنية ، الهاتف بثلاثة ألوان: البرتقالي والأسود والأزرق.

يتميز الإصدار الأول بغطاء خلفي من الجلد النباتي، مما يجعله أكثر ثباتًا في اليد من اللمسات النهائية اللامعة في الإصدارين الأسود والأزرق. أما من حيث الحجم، فيبلغ قياس الهاتف 170.12 × 74.42 × 8.8 ملم، ويزن 235 جرامًا.



مواصفات هاتف ريدمي 17 5G



يتضمن التقرير أيضًا مواصفات الهاتف. في الواجهة الأمامية، ستجد شاشة LCD مقاس 6.9 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل. تتميز الشاشة بمعدل تحديث مرن، حيث يمكنها التبديل بين 60 هرتز و90 هرتز و120 هرتز حسب الاستخدام. يبلغ سطوع الشاشة 675 شمعة/م² للاستخدام اليومي، ويمكن رفعه إلى 825 شمعة/م² عند الحاجة إليه تحت أشعة الشمس المباشرة.

يستمد الجهاز قوته من معالج كوالكوم سنابدراجون 4 من الجيل الخامس بتقنية 4 نانومتر، بتردد يصل إلى 2.45 جيجاهرتز. أما نظام التشغيل فيعتمد على نظام التشغيل هايبر أو إس 3 المبني على نظام أندرويد 16. وبالنسبة للتصوير، يتوفر الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومجهزة بمستشعر QVGA لمعالجة مشكلة الوميض، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يعتمد الهاتف على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 45 واط. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الشاحن لن يكون ضمن محتويات العلبة.

ميزات هاتف ريدمي 17 5G

لضمان المتانة، ستوفر ريدمي حماية Corning Gorilla Glass 7i للواجهة الأمامية، بالإضافة إلى تصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء. كما أشارت إلى وجود إضاءة LED ديناميكية RGB للإشعارات والمؤثرات البصرية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز شريحتي اتصال نانو SIM مع توافق مع شبكات الجيل الخامس والرابع، وتقنية واي فاي 5، وبلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC). كما يحتوي على منفذ سماعة رأس 3.5 ملم ومكبرات صوت ستيريو، لذا لن تحتاج إلى محول أو سماعات بلوتوث لتوصيل سماعاتك.