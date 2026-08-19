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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستال بالاس يضم الأمريكي جوزو في صفقة قياسية

كريستال بالاس
كريستال بالاس
مجدي سلامة

عزّز كريستال بالاس صفوفه استعدادًا لموسم أوروبي جديد بضمّ اللاعب الدولي الأمريكي الشاب زافيير جوزو في صفقة قياسية لريال سولت ليك.

وقّع حامل لقب دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي مع الجناح البالغ من العمر 19 عامًا عقدًا لمدة خمس سنوات مساء الاثنين، وبلغت قيمة الصفقة 15 مليون دولار.

وأعلن ريال سولت ليك في بيان له أنه سيحتفظ بنسبة كبيرة من أي رسوم انتقال مستقبلية لغوزو، الذي وصفه بأنه أول لاعب من ولاية يوتا ينضم إلى نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستهلّ كريستال بالاس مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيفرتون يوم السبت، وسيشارك في الدوري الأوروبي، ويُجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات في موناكو الأسبوع المقبل.

انتقال ديفيد إلى برايتون


بعد تسجيله هدفًا في كأس العالم مع كندا، سينتقل المهاجم بروميس ديفيد إلى برايتون على سبيل الإعارة من يونيون سان جيلواز.

وأكد برايتون أن صفقة ضمّ ديفيد، البالغ من العمر 25 عامًا، "تتضمن بندًا يُلزم النادي بشرائه نهائيًا في حال استيفاء شروط معينة". 

وشارك في أربع مباريات من أصل أربع مباريات خاضها منتخب كندا، أحد الدول المضيفة، في كأس العالم، وسجل هدفًا في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام سويسرا في دور المجموعات.

خرج فريق يونيون، وصيف الدوري البلجيكي، من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، على يد بودو/جليمت، وسيلعب في الدوري الأوروبي حيث انخفضت قيمة جوائزه المتوقعة بعشرات الملايين من اليورو.

تربط برايتون ويونيون علاقات وثيقة من خلال مالكيهما، ويتشاركان في تحليل بيانات اللاعبين من خلال شركة جيمستاون أناليتكس. وتُعد هذه الشركة، التي أسسها توني بلوم، مالك برايتون، من الشركات الرائدة في كرة القدم الأوروبية، كما يستخدمها أيضًا ناديا كومو وهارت أوف ميدلوثيان.

يستضيف برايتون فريق أستون فيلا، حامل لقب الدوري الأوروبي، في مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد. ويلعب برايتون هذا الموسم في دوري الدرجة الثالثة (دوري المؤتمر)، وسيخوض مباراة الذهاب يوم الخميس في الأدوار التمهيدية على ملعب ترومسو في النرويج.

إلفيدي، المخضرم في كأس العالم، ينضم إلى ليدز يونايتد


عزز ليدز يونايتد دفاعه بضم نيكو إلفيدي، المخضرم في المنتخب السويسري، من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 8 ملايين يورو (9.3 مليون دولار).

شارك إلفيدي في نسخ كأس العالم الثلاث الماضية، ولعب جميع دقائق مباريات المنتخب السويسري الست التي أوصلته إلى ربع النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الأرجنتين الشهر الماضي.

أمضى قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عامًا 11 عامًا في مونشنجلادباخ، حيث لعب تحت قيادة مدرب ليدز، دانيال فاركي، في موسم 2022-2023.

ينضم إلفيدي إلى فريق ليدز الذي يسعى للبناء على موسمه الأول المميز بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل الفريق، المملوك لسان فرانسيسكو 49ers، إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كوفنتري الصاعد حديثًا ينفق المزيد


تتزايد تكلفة محاولة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة للفرق الصاعدة.

رفع نادي كوفنتري، بطل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إنفاقه خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى حوالي 160 مليون دولار يوم الأربعاء، وذلك بتوقيعه مع المهاجم الشاب سيديقي شريف، المولود في غينيا، والبالغ من العمر 19 عامًا، قادمًا من فنربخشة.

وبلغت قيمة الصفقة 20.5 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار) لفنربخشة، الذي ضمّ الأسبوع الماضي المخضرم البلجيكي روميلو لوكاكو، في سعيه للفوز بلقب الدوري التركي للمرة الأولى منذ عام 2014.

وانضم شريف، الذي انضم إلى فنربخشة في فبراير قادمًا من نادي أنجيه الفرنسي، إلى منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في مارس، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

ويبدأ كوفنتري، بقيادة المدرب فرانك لامبارد، موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 25 عامًا يوم الجمعة بمواجهة حامل اللقب أرسنال.

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