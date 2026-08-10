دعوى قضائية ضد كريستال بالاس بتهمة التشهير.. تفاصيل

أقام إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام فورست، اليوم الاثنين دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد نادي كريستال بالاس، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمام المحكمة العليا في لندن حيث أفادت تقارير إعلامية أن الدعوى تتعلق بلافتة رفعها مشجعون خلال مباراة أقيمت الموسم الماضي.

ورفع قطب قطاع الشحن اليوناني ماريناكيس، الدعوى أمام المحكمة العليا ضد شركة سي.بي.إف.سي ليمتد و"أشخاص مجهولين".

وأفادت مجلة ذا لوير أن القضية تتعلق بلافتة استفزازية رفعها مشجعو كريستال بالاس خلال المباراة التي استضافها الفريق على أرضه ضد نوتنجهام فورست في أغسطس آب من العام الماضي.

دعوى قضائيه

وكان ماريناكيس هدفا لغضب مشجعي كريستال بالاس بعد أن تم استبعاد الفريق اللندني من منافسات الدوري الأوروبي في ذلك الموسم ليلعب في دوري المؤتمر بسبب مخالفته لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) المتعلقة بملكية الأندية المتعددة، ليحل فورست محله في المسابقة القارية الثانية على مستوى الأندية.

وأظهرت اللافتة ماريناكيس وهو يوجه ما بدا أنه مسدس إلى رأس لاعب الوسط مورجان جيبس-وايت، مع ظهور فقاعة حوار كُتب فيها "السيد ماريناكيس غير متورط في الابتزاز أو التلاعب بنتائج المباريات أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد".

ونفى ماريناكيس، الذي استحوذ على نادي نوتنجهام فورست في عام 2017 ويمتلك أيضا نادي أولمبياكوس اليوناني، مرارا الادعاءات المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات والفساد والأنشطة غير المشروعة الأخرى.