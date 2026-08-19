الهلال الأحمر المصري ينسق إدخال المساعدات إلى غزة.. تفاصيل

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من المركز اللوجستي بالعريش، إن الهلال الأحمر المصري دفع اليوم بشاحنات القافلة الـ260 من سلسلة "زاد العزة" إلى معبر كرم أبو سالم، محملة بمساعدات غذائية وطبية وأدوية ووقود.

وأوضح إبراهيم أن القوافل تُجهز بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإنسانية العاملة داخل قطاع غزة، لتوفير احتياجات السكان ودعم المستشفيات وآبار ومحطات المياه وغيرها من المرافق الحيوية التي لا تزال تعمل.

وأضاف أن جهود إدخال المساعدات تواجه عراقيل إسرائيلية، تتمثل في بطء عمليات التدقيق والمراجعة عند معبر كرم أبو سالم، ما يؤدي إلى تعطيل جزء من الشاحنات وعدم وصول الإمدادات بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل نقص الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية واستمرار القصف داخل القطاع.