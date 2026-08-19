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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«زاد العزة» تواصل طريقها إلى غزة.. القافلة 260 تحمل المساعدات وتواجه عراقيل الاحتلال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، يواصل الهلال الأحمر المصري إرسال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، محملة بالمواد الغذائية والطبية والمستلزمات الأساسية، وسط تحديات وعراقيل تواجه وصول الإمدادات إلى مستحقيها.

مواد غذائية وإغاثية

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وقال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، إن الهلال الأحمر المصري أطلق القافلة الـ260 من سلسلة «زاد العزة» لإغاثة قطاع غزة، محملة بأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والأدوية والمستلزمات الإيوائية، إلى جانب الوقود لتشغيل المستشفيات والمخابز والمنشآت الحيوية.

الاحتلال يعرقل المساعدات

وأوضح عادل أن القافلة انطلقت من محيط معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، وخضعت شاحناتها للتفتيش من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى رفض بعض الشحنات، ما يعرقل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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وأضاف أن المنطقة اللوجستية بالعريش استقبلت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اطلع على آليات تجهيز وإرسال المساعدات، وأشاد بالجهود المصرية، كما أدان العراقيل التي تواجه وصول الإمدادات إلى سكان غزة.

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