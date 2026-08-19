صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ73,407 شهداء و 174,335 مصابا

أعلن وزارة الصحة الفلسطينية – غزة إرتفاع إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء جدد و23 مصابا.

وقالت صحة غزة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأضافت صحة غزة : منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1,273وكذا إجمالي عدد الإصابات 4،223 و إجمالي حالات الانتشال 813.

وأشارت صحة غزة إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إرتفعت العدد لـ73,407 وكذا إرتفاع العدد التراكمي للإصابات 174,335.