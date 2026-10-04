الأرجنتين تتقدّم على بوركينا فاسو بخماسية نظيفة في الشوط الأول

أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متقدمًا على بوركينا فاسو بنتيجة 5-0، في المباراة الودية المقامة على ملعب "المونيمونتال".

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل للأرجنتين في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ديالو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة.

وعزز جيانلوكا بريستياني تقدم الأرجنتين بالهدف الثالث في الدقيقة 12، ليواصل تألقه في ظهوره مع المنتخب الأرجنتيني الأول، قبل أن يضيف أليكسيس ماك أليستر الهدف الرابع في الدقيقة 35 بعد تمريرة من نيكو باز.

واختتم جوليان ألفاريز خماسية الأرجنتين في الدقيقة 36، بعد ما تلقى تمريرة حاسمة من بريستياني، لينتهي الشوط الأول بتقدم "التانجو" بخمسة أهداف دون رد.