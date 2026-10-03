مباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو مهددة بالإلغاء بسبب أزمة سفر

باتت المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وبوركينا فاسو مهددة بعدم إقامتها في موعدها، بسبب أزمة سفر المنتخب الأفريقي الذي لا يزال عالقًا في مدينة الدار البيضاء المغربية، قبل ساعات من المواجهة المقرر خوضها في بوينس آيرس.

وأعلن الاتحاد البوركينابي لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، أن بعثة المنتخب لم تتمكن من مغادرة المغرب بسبب أزمة تتعلق بوسيلة النقل، وذلك بعد إلغاء الرحلة التي كان مقررًا أن تقل الفريق إلى الأرجنتين.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الرحلة المبرمجة يوم 30 سبتمبر الماضي أُلغيت من جانب الجهة المستأجرة للطائرة، دون إخطار مسبق، ما تسبب في اضطراب برنامج سفر المنتخب قبل المواجهة الدولية.

وأضاف الاتحاد أنه بحث عدة حلول لإعادة ترتيب موعد السفر، إلا أن بعض الخيارات واجهت صعوبات مرتبطة بطول مدة الرحلة، وهو ما أثار تحفظات لدى عدد من لاعبي المنتخب، دون أن يعلن حتى الآن موعدًا مؤكدًا لوصول البعثة إلى الأرجنتين.

وتقام المباراة وفق الموعد المحدد مساء اليوم السبت في بوينس آيرس، إلا أن استمرار وجود منتخب بوركينا فاسو في المغرب قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق اللقاء يضع إقامة المواجهة في موعدها أمام علامات استفهام.

كان من المفترض أن تمثل المباراة الودية أمام بوركينا فاسو ثاني مواجهات الأرجنتين خلال فترة التوقف الحالية، بعد الفوز على بوليفيا برباعية نظيفة، على أن يختتم المنتخب الأرجنتيني برنامج مبارياته بمواجهة بنين الثلاثاء المقبل على ملعب "مونومنتال".

وتكتسب مواجهة بوركينا فاسو أهمية خاصة للجماهير الأرجنتينية، باعتبارها الموعد المرتقب لتوديع النجم ليونيل ميسي، ما يجعل الجهاز الفني للمنتخب يسعى للحفاظ على برنامج المباريات الودية كما هو مقرر.