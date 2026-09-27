لامين يامال : لم يتفاجئ أحد بمستوى الفراعنة أمام الأرجنتين

أكد لامين يامال نجم برشلونه واسبانيا أن محمد صلاح نجم طرابزون التركي لاعب عظيم للغايه مشددا انه كان من أفضل اللاعبين الأفارقة في البريميرليغ.

واضاف في تصريحات عبر قناة on sport أن حمزة عبد الكريم لاعب برشلونه أيضًا لاعب يتمتع بالمهارات والقدرات المميزه مشددا انه سيصبح أسطوره في كرة القدم المصرية

وتابع “نحاول أن نجعل حمزة يشعر بالارتياح على أرض الملعب، سيحظى بمستقبل باهر، لأنه يتمتع بكل الصفات التي تجعله مهاجمًا رائعًا”

وأكمل :" يجب أن تؤمنوا بأن المنتخبات الإفريقية ستحقق نتائج أفضل وأفضل في كأس العالم ولم يتفاجأ أحد بالمستوى الذي ظهرت به مصر أمام الأرجنتين والفراعنة يمتلكون لاعبين عظماء"