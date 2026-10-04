سحر وشعوذة.. القبض على دجال في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يمارس أعمال الدجل بالإسكندرية.

أكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى عبر صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.





بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) ، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة جرجا بسوها.

وضبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه للنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









