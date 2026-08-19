بعد محمد صلاح.. هل يحسم طرابزون صفقة كريم بنزيما ويجمع الثنائي في الدوري التركي؟

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى الدوري التركي مع دخول نادي طرابزون سبور في مفاوضات مع النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة من شأنها أن تشعل المنافسة وتمنح الفريق التركي ثنائيًا هجوميًا من العيار الثقيل حال إتمامها إلى جانب محمد صلاح.

وتأتي تحركات طرابزون سبور في إطار مساعي النادي لتدعيم خطه الأمامي بعنصر صاحب خبرات كبيرة بعدما تعثرت مفاوضاته مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز لاعب الهلال ليقرر النادي التركي تحويل بوصلته نحو زميله الفرنسي كريم بنزيما.

طرابزون سبور يفتح باب المفاوضات مع كريم بنزيما

وكشفت تقارير إعلامية تركية أن نادي طرابزون سبور بدأ بالفعل محادثاته بشأن إمكانية التعاقد مع كريم بنزيما بعدما تم عرض اللاعب على إدارة النادي وهو ما فتح الباب أمام مفاوضات أولية لدراسة إمكانية إتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو فإن اسم بنزيما أصبح مطروحًا بقوة داخل طرابزون في ظل رغبة النادي في تدعيم مركز المهاجم الصريح والاستفادة من خبرات اللاعب الفرنسي الذي خاض مسيرة حافلة مع عدد من أكبر الأندية الأوروبية والسعودية.

ويأتي التحرك التركي في توقيت يشهد حالة من عدم الوضوح بشأن مستقبل بنزيما مع الهلال الأمر الذي قد يمنح طرابزون فرصة للدخول بقوة في سباق الحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا.

تعثر صفقة داروين نونيز يدفع طرابزون نحو بنزيما

وكان طرابزون سبور قد وضع الأوروجواياني داروين نونيز ضمن أولوياته لتدعيم خط الهجوم إلا أن المفاوضات مع الهلال لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

ومع استمرار حالة الجمود بشأن صفقة نونيز بدأ النادي التركي في البحث عن بدائل هجومية قادرة على منح الفريق الإضافة المطلوبة ليظهر كريم بنزيما كأحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة.

ويمثل بنزيما من الناحية الفنية والخبراتية خيارًا جذابًا لطرابزون خاصة أن اللاعب يمتلك سجلًا حافلًا بالألقاب والخبرات على أعلى المستويات إلى جانب قدرته على صناعة الفارق أمام المرمى وخارج منطقة الجزاء.

غموض يحيط بمستقبل كريم بنزيما مع الهلال

وتزامنت مفاوضات طرابزون مع حالة من الغموض تحيط بمستقبل كريم بنزيما داخل نادي الهلال في ظل تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله عن الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بنزيما قد انتقل إلى الهلال خلال شهر يناير الماضي عقب إنهاء ارتباطه بنادي اتحاد جدة في خطوة أعادت اللاعب الفرنسي إلى الواجهة داخل منافسات الكرة السعودية.

ورغم القيمة الكبيرة التي يمثلها بنزيما فإن تجربته مع الهلال لم تنتهِ بالصورة التي كانت جماهير النادي تتطلع إليها خاصة بعدما أخفق الفريق في التتويج بلقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.

ومع وجود تحركات من إدارة الهلال لتدعيم الخط الأمامي بمهاجم جديد بناءً على رغبة الإيطالي سيموني إنزاجي ازدادت التكهنات حول مستقبل بنزيما خصوصًا مع ارتباط النادي بعدد من الأسماء العالمية.

الهلال يبحث عن مهاجم جديد

وفي الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن إمكانية رحيل بنزيما يسعى الهلال إلى تدعيم مركز رأس الحربة بناءً على طلب المدير الفني سيموني إنزاجي.

وتضم قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق السعودي مجموعة من أبرز المهاجمين في العالم وفي مقدمتهم الإنجليزي هاري كين والنيجيري فيكتور أوسيمين إلى جانب أسماء أخرى ارتبطت بالانتقال إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن شأن وصول مهاجم جديد إلى صفوف الهلال أن يزيد من احتمالات رحيل بنزيما خاصة إذا اتجه النادي إلى إعادة ترتيب قائمته الأجنبية بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني للموسم الجديد.

هل يلعب كريم بنزيما بجوار محمد صلاح؟

وفي حال نجح طرابزون سبور في إتمام التعاقد مع كريم بنزيما فقد يشهد الدوري التركي واحدة من أبرز الشراكات الهجومية في الموسم الجديد بوجود الثنائي محمد صلاح وكريم بنزيما داخل فريق واحد.

وكان طرابزون قد تعاقد مع محمد صلاح البالغ من العمر 34 عامًا في صفقة انتقال حر خلال ميركاتو صيف 2026 عقب نهاية رحلة النجم المصري مع ليفربول والتي امتدت لنحو 9 سنوات شهدت العديد من الإنجازات والألقاب.

وإذا اكتملت صفقة بنزيما فإن طرابزون سيضم إلى صفوفه لاعبين يمتلكان خبرة استثنائية على المستوى الأوروبي والدولي إلى جانب رصيد ضخم من الأهداف والبطولات.

لكن حتى الآن لا تزال فكرة اجتماع بنزيما وصلاح في طرابزون ضمن دائرة المفاوضات والتكهنات ولم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي بين النادي التركي والمهاجم الفرنسي.