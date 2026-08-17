من نجم الصفقة الكبرى إلى خارج الحسابات.. ماذا حدث بين بنزيما والهلال؟

تحول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع الهلال السعودي إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما ظهرت تقارير تتحدث عن دراسة إدارة النادي إمكانية إنهاء العلاقة مع المهاجم المخضرم في ظل رغبة "الزعيم" في إعادة ترتيب قائمته والاستعانة بمهاجم جديد قبل غلق باب الانتقالات.

ورغم أن بنزيما لم يمضِ سوى عدة أشهر مع الهلال منذ انتقاله إلى صفوف الفريق في يناير 2026 قادماً من اتحاد جدة فإن مستقبله بات محل شك بالتزامن مع تحركات النادي لتدعيم الخط الأمامي ووجود قيود تتعلق بقائمة اللاعبين الأجانب.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الهلال يدرس المخالصة المالية مع بنزيما وإنهاء عقده بالتراضي إذا نجح النادي في التعاقد مع مهاجم جديد يمثل أولوية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

لكن اللافت أن الحديث عن رحيل بنزيما لا يرتبط بعامل واحد فقط وإنما يأتي وسط مجموعة من الحسابات الفنية والإدارية والمالية تفتح الباب أمام سؤال مهم: لماذا أصبح استمرار أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية محل شك داخل الهلال بعد فترة قصيرة من انضمامه؟

قائمة الأجانب.. الأزمة التي تعقد موقف بنزيما

يبدو أن ملف قائمة اللاعبين الأجانب يمثل أحد أهم العوامل التي تقف وراء إعادة النظر في مستقبل كريم بنزيما.

فالهلال يسعى إلى تدعيم صفوفه بمهاجم جديد في ظل رغبة الجهاز الفني في امتلاك خيارات هجومية أكثر ملاءمة لطريقة لعب الفريق وطموحاته في الموسم الجديد.

ومع محدودية الأماكن المتاحة للاعبين الأجانب يصبح التعاقد مع لاعب جديد مرتبطاً بإجراء تغييرات داخل القائمة الحالية وهو ما يجعل أحد الأسماء الموجودة أمام خيار الرحيل.

وبحسب التقارير المتداولة فإن بنزيما أصبح أحد أبرز المرشحين لمغادرة القائمة خاصة أن إدارة الهلال ترى أن رحيله يمكن أن يفتح مساحة للاعب هجومي جديد ترغب في ضمه خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وهنا لا يتعلق الأمر بالضرورة بأن اللاعب لم يقدم أي إضافة وإنما برؤية النادي للموسم المقبل واحتياجات الجهاز الفني وطبيعة التشكيل الذي يريد إنزاجي بناءه.

إنزاجي وبنزيما.. اختلاف في الرؤية الفنية

العامل الثاني يتعلق بالجانب الفني إذ ظهرت خلال الفترة الماضية تقارير عن وجود حالة من عدم الانسجام بين بنزيما وسيموني إنزاجي.

ويعتمد المدرب الإيطالي على منظومة تتطلب تحركات مستمرة وضغطاً متقدماً وسرعة في الانتقال من الحالة الدفاعية إلى الهجومية إلى جانب العمل الجماعي المكثف في الثلث الأخير من الملعب.

وفي المقابل يبقى بنزيما مهاجماً يمتلك أسلوباً يعتمد بصورة كبيرة على قراءة المساحات والتحرك الذكي والقدرة على إنهاء الهجمات وصناعة اللعب وهي عناصر قد تحتاج إلى منظومة فنية مصممة بالشكل الذي يسمح له بإظهار أفضل ما لديه.

ومع رغبة إنزاجي في بناء فريق يحمل بصمته التكتيكية منذ البداية أصبح السؤال مطروحاً حول مدى ملاءمة بنزيما لهذه المنظومة على المدى الطويل.

وزادت التكهنات بعد تقارير تحدثت عن مشادة بين المهاجم الفرنسي والمدرب الإيطالي عقب مباراة الهلال أمام الفيصلي في افتتاح الموسم وهي التقارير التي عززت الحديث عن وجود توتر بين الطرفين.

لكن في المقابل لا توجد مؤشرات رسمية من الهلال تؤكد أن الخلاف الفني وصل إلى مرحلة حسم قرار الاستغناء عن اللاعب كما أن بنزيما لا يزال مدرجاً ضمن قائمة الفريق على الموقع الرسمي للنادي.

أرقام بنزيما.. هل تبرر قرار الرحيل؟

المفارقة الأبرز في ملف بنزيما أن أرقامه مع الهلال لا تبدو سيئة على الإطلاق فالمهاجم الفرنسي شارك مع الهلال في 13 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2025-2026 وسجل 9 أهداف وصنع 5 أهداف بحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع نادي الهلال والدوري السعودي.

بل إن بدايته مع الفريق كانت استثنائية بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في ظهوره الأول بقميص الهلال أمام الأخدود في مباراة انتهت بفوز الفريق بستة أهداف دون رد.

وبالتالي فإن الحديث عن رحيله لا يمكن تفسيره ببساطة على أساس أنه فشل في تسجيل الأهداف.

بل ربما تكمن القضية في شكل المردود وليس عدد الأهداف فقط؛ فالجهاز الفني قد يبحث عن مهاجم يملك خصائص مختلفة أو يستطيع تنفيذ أدوار محددة داخل منظومة إنزاجي بصورة أكثر توافقاً مع أفكاره.

وهنا يصبح القرار إذا تم اتخاذه مرتبطاً برؤية فنية طويلة المدى وليس بحصيلة تهديفية قصيرة.

الجماهير الهلالية.. بين التقدير والانتقادات

رغم التاريخ الكبير الذي يحمله بنزيما فإن انتقال النجوم العالميين إلى الدوري السعودي جعل جماهير الأندية تتعامل مع هذه الأسماء وفق معيار مرتفع للغاية.

الجمهور لا ينظر فقط إلى اسم اللاعب أو تاريخه وإنما ينتظر منه تقديم مردود استثنائي داخل الملعب والمساهمة في تحقيق البطولات.

وبنزيما تحديداً جاء إلى الهلال باعتباره أحد أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية وصاحب الكرة الذهبية لعام 2022 وبالتالي فإن سقف التوقعات كان مرتفعاً منذ لحظة وصوله.

ومع أي تراجع في الأداء أو اختلاف في طريقة توظيفه تبدأ المقارنات والانتقادات وهو ما يجعل وجود اللاعب تحت ضغط مستمر.

ومع ذلك فإن أرقامه الرسمية مع الهلال خلال الفترة الماضية تؤكد أنه كان مؤثراً تهديفياً وهو ما يجعل تقييم تجربته بحاجة إلى النظر إلى الصورة كاملة وليس إلى ردود الفعل الجماهيرية وحدها.

الراتب.. معادلة مالية لا يمكن تجاهلها

يبقى الجانب المالي أحد أهم الملفات في أي قرار يتعلق برحيل لاعب بحجم كريم بنزيما فوجود نجم عالمي داخل قائمة الهلال يعني التزاماً مالياً كبيراً سواء فيما يتعلق بالراتب أو الامتيازات أو الالتزامات المرتبطة بالعقد.

وفي حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عنه لن يكون الأمر مجرد فسخ عقد وإغلاق الملف وإنما ستحتاج إدارة الهلال إلى التوصل إلى تسوية مالية مع اللاعب وهو ما قد يمثل عبئاً كبيراً إذا لم يتم الاتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف.

ولهذا تتحدث التقارير عن إمكانية الوصول إلى مخالصة مالية بالتراضي بدلاً من استمرار اللاعب بعقد ضخم في حالة عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية.

وبعبارة أخرى فإن الهلال أمام خيارين: الاحتفاظ باللاعب وتحمل تكلفة عقده مع إدخاله في المشروع الفني الجديد أو تحمل تكلفة التسوية في مقابل فتح مساحة مالية وقائمة للاعب آخر.