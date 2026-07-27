بنزيما يرفض مغادرة الهلال ويعطل خطة رحيله

لا يزال مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع الهلال السعودي يكتنفه الغموض، بعدما اصطدمت محاولات إدارة النادي لإنهاء مشواره مع الفريق برفض اللاعب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال عرضت على بنزيما الانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن، في إطار إعادة ترتيب قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، إلا أن المهاجم الفرنسي أغلق الباب أمام هذا المقترح.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما أبلغ مسؤولي الهلال بتمسكه بالحصول على كامل مستحقاته المالية الخاصة بالموسم الأخير في عقده، قبل الموافقة على أي خطوة تتعلق بمغادرة النادي، وهو ما تسبب في تعقيد المفاوضات بين الطرفين.

ويمنح هذا الشرط اللاعب حرية تحديد وجهته المقبلة بنفسه، حال إنهاء ارتباطه بالهلال، دون أن يكون للإدارة أي دور في اختيار النادي الذي سينتقل إليه.

وكان بنزيما قد انضم إلى الهلال وسط توقعات كبيرة، إلا أن تجربته لم تسر بالشكل المنتظر، رغم نجاحه في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 أخرى خلال 13 مباراة خاضها بقميص "الزعيم" في مختلف البطولات، ليواجه لاحقًا انتقادات جماهيرية بسبب تراجع الفاعلية الهجومية للفريق خلال الموسم الماضي.

وتترقب إدارة الهلال حسم الملف خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تمسك كل طرف بموقفه، ما يجعل مستقبل المهاجم الفرنسي مفتوحًا على جميع الاحتمالات.