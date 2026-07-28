أزمة بين الهلال وكريم بنزيما.. اللاعب الفرنسي يرفض الرحيل ويتمسك بكامل مستحقاته

كشفت تقارير صحفية عن نشوب أزمة بين نادي الهلال السعودي والنجم الفرنسي كريم بنزيما، على خلفية مستقبل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب ما أورده موقع Motivaciones Fútbol، فإن إدارة الهلال عرضت على بنزيما الانتقال إلى أي نادٍ آخر في دوري روشن السعودي، إلا أن اللاعب رفض الفكرة بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا ينوي الرحيل عن الفريق بمحض إرادته.

وأضافت التقارير أن بنزيما أبلغ مسؤولي النادي بأن قرار إنهاء مشواره مع الفريق يأتي من جانب الإدارة، وليس بطلب منه، وهو ما دفعه للتمسك بحقوقه التعاقدية كاملة.

وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي اشترط الحصول على مخالصة رسمية، إلى جانب سداد 100% من قيمة راتبه المتبقي في عقده، قبل الموافقة على إنهاء العلاقة بين الطرفين.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل كريم بنزيما، في ظل استمرار المفاوضات بين اللاعب وإدارة الهلال للوصول إلى صيغة نهائية تحسم موقفه، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.