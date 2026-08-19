بعد محمد صلاح.. طرابزون سبور يفتح باب المفاوضات مع كريم بنزيما

يواصل نادي طرابزون سبور تحركاته لتدعيم صفوفه بأسماء بارزة، بعدما دخل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال السعودي، دائرة اهتمام النادي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب ما أورده الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، فقد بدأت إدارة طرابزون سبور في الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع بنزيما، إلى جانب معرفة الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اهتمام النادي التركي ببنزيما بعد أيام من إتمام صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح، في خطوة تؤكد الطموحات المتزايدة لطرابزون سبور ورغبته في بناء فريق يضم عددًا من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة.

هل ينتقل بنزيما إلى الدوري التركي؟

ولا تزال الأمور في مرحلة الاستفسار، دون وجود اتفاق نهائي بين الطرفين، إلا أن تحرك طرابزون سبور قد يمهد لفتح باب المفاوضات بشأن انتقال المهاجم الفرنسي إلى الدوري التركي.

ويبلغ بنزيما 38 عامًا، ويمتلك سجلًا حافلًا على أعلى المستويات، بعدما صنع الجزء الأكبر من مسيرته بقميص ريال مدريد، قبل أن يخوض تجربة في الدوري السعودي مع اتحاد جدة، ثم ينتقل إلى الهلال.

ويمثل المهاجم الفرنسي أحد أبرز نجوم جيله، بفضل سجله التهديفي وخبراته الطويلة في المنافسات الكبرى، وهو ما يجعل وجوده إلى جانب محمد صلاح، حال إتمام الصفقة، إضافة قوية لطرابزون سبور من الناحيتين الفنية والجماهيرية.