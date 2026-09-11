ارتاحوا أنا عييت خلاص.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض يستمر مدى الحياة| إليك أعراضه

أعلنت المذيعة ريهام سعيد ، مؤخرا، إصابتها بمرض السكري نتيجة التعرض لضغوط عديدة أثرت على صحتها بالسلب.

ووجهت ريهام سعيد رسالة لمتابعيها: “لأي حد دايقني في يوم من الأيام أو أي حد وقفني عن شغلي و قطع رزقي أو أي حد ظلمني و كتب عني حرف بالباطل ارتاح أنا عييت خلاص و عييت بسببكوا. . شكرا علي كل لحظة ظلم و قهرة أنا حسيت بيها .. شكرا علي كل لحظة كنت داخلة فيها حرب مع حد من غير سبب و كل ذنبي النجاح و العطاء إلي مالوش حدود للناس كلها .. جالي سكر خلاص حسبي الله و نعم الوكيل في أي حد عاداني بدون سبب أو أذاني ”.

أعراض مرض السكري

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تشمل أعراض مرض السكري ما يلي:

زيادة العطش ( العطش المفرط ) وجفاف الفم .

كثرة التبول .

تعب.

تشوش الرؤية .

فقدان الوزن غير المبرر .

خدر أو تنميل في اليدين أو القدمين.

الجروح أو القروح التي تلتئم ببطء.

التهابات فطرية متكررة في الجلد و/أو المهبل .

من المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من هذه الأعراض.

تتضمن التفاصيل الإضافية حول الأعراض لكل نوع من أنواع مرض السكري ما يلي:

داء السكري من النوع الأول : قد تظهر أعراض داء السكري من النوع الأول بسرعة، خلال أسابيع أو أشهر قليلة وقد تظهر عليك أعراض إضافية تُشير إلى مُضاعفة خطيرة تُسمى الحماض الكيتوني السكري .

يُعدّ الحماض الكيتوني السكري حالة مُهددة للحياة وتتطلب علاجًا طبيًا فوريًا وتشمل أعراضه القيء ، وآلام المعدة، ورائحة الفم الكريهة التي تُشبه رائحة الفاكهة، وصعوبة التنفس.



داء السكري من النوع الثاني ومرحلة ما قبل السكري : قد لا تظهر عليك أي أعراض على الإطلاق، أو قد لا تلاحظها لأنها تتطور ببطء وقد تُظهر فحوصات الدم الروتينية ارتفاعًا في مستوى السكر في الدم قبل ظهور الأعراض ​​ومن العلامات المحتملة الأخرى لمرحلة ما قبل السكري اسمرار الجلد في بعض أجزاء الجسم ( الشواك الأسود ).

سكري الحمل : عادةً لا تظهر أعراض سكري الحمل. سيقوم طبيبك بإجراء فحص سكري الحمل لكِ بين الأسبوعين 24 و28 من الحمل.