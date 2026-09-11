ارتاحوا أنا عييت خلاص.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض يستمر مدى الحياة| إليك أعراضه

أعلنت المذيعة ريهام سعيد ، مؤخرا، إصابتها بمرض السكري نتيجة التعرض لضغوط عديدة أثرت على صحتها بالسلب.
ووجهت ريهام سعيد رسالة لمتابعيها: “لأي حد دايقني في يوم من الأيام أو أي حد وقفني عن شغلي و قطع رزقي أو أي حد ظلمني و كتب عني حرف بالباطل ارتاح أنا عييت خلاص و عييت بسببكوا. . شكرا علي كل لحظة ظلم و قهرة أنا حسيت بيها .. شكرا علي كل لحظة كنت داخلة فيها حرب مع حد من غير سبب و كل ذنبي النجاح و العطاء إلي مالوش حدود للناس كلها .. جالي سكر خلاص حسبي الله و نعم الوكيل في أي حد عاداني بدون سبب أو أذاني ”.
أعراض مرض السكري
ووفقا لموقع كيلافند كلينك تشمل أعراض مرض السكري ما يلي:
زيادة العطش ( العطش المفرط ) وجفاف الفم .
كثرة التبول .
تعب.
تشوش الرؤية .
فقدان الوزن غير المبرر .
خدر أو تنميل في اليدين أو القدمين.
الجروح أو القروح التي تلتئم ببطء.
التهابات فطرية متكررة في الجلد و/أو المهبل .
من المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من هذه الأعراض.
تتضمن التفاصيل الإضافية حول الأعراض لكل نوع من أنواع مرض السكري ما يلي:
داء السكري من النوع الأول : قد تظهر أعراض داء السكري من النوع الأول بسرعة، خلال أسابيع أو أشهر قليلة وقد تظهر عليك أعراض إضافية تُشير إلى مُضاعفة خطيرة تُسمى الحماض الكيتوني السكري .
يُعدّ الحماض الكيتوني السكري حالة مُهددة للحياة وتتطلب علاجًا طبيًا فوريًا وتشمل أعراضه القيء ، وآلام المعدة، ورائحة الفم الكريهة التي تُشبه رائحة الفاكهة، وصعوبة التنفس.
داء السكري من النوع الثاني ومرحلة ما قبل السكري : قد لا تظهر عليك أي أعراض على الإطلاق، أو قد لا تلاحظها لأنها تتطور ببطء وقد تُظهر فحوصات الدم الروتينية ارتفاعًا في مستوى السكر في الدم قبل ظهور الأعراض ومن العلامات المحتملة الأخرى لمرحلة ما قبل السكري اسمرار الجلد في بعض أجزاء الجسم ( الشواك الأسود ).
سكري الحمل : عادةً لا تظهر أعراض سكري الحمل. سيقوم طبيبك بإجراء فحص سكري الحمل لكِ بين الأسبوعين 24 و28 من الحمل.