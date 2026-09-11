ياسمين عز: لكل من كان ينتقد حمزة عبدالكريم: ابننا حموزي مكسر الدنيا في برشلونة

احتفت الإعلامية ياسمين عز بتألق اللاعب حمزة عبدالكريم مع نادي برشلونة، موجهة رسالة إلى كل من شكك في قدرات اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد الإعلان عن تجديد عقده مع النادي الإسباني حتى عام 2030.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر: «لكل اللي كانوا بيكسروا مجاديف حمزة عبدالكريم.. ابننا حموزي مكسر الدنيا في برشلونة وجدد عقده لـ2030».

وأشادت ياسمين عز بما يقدمه حمزة عبدالكريم، مؤكدة أن ما وصل إليه اللاعب يمثل نجاحًا لافتًا، خاصة مع استمراره ضمن صفوف أحد أكبر الأندية في العالم وتجديد تعاقده لفترة طويلة.

ويُعرض برنامج «كلام الناس» مع ياسمين عز مجانًا عبر منصة شاهد، من الخميس إلى الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة MBC مصر.