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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة نهائي كأس العالم 2030.. رئيس الوزراء المغربي يهاجم لقجع بعد الخلاف مع إسبانيا

رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش
رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش
ناصر السيد

احتدمت المنافسة حول الدولة التي ستستضيف نهائي كأس العالم 2030 اليوم الجمعة، بعد أن طلب رئيس وزراء المغرب من رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم التوقف عن إطلاق وعود بهذا الشأن، وذلك في أعقاب إصرار رئيس الاتحاد الإسباني على ضرورة إقامة المباراة النهائية في إسبانيا.

ووجه رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، انتقادات لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي كان قد صرح بجرأة خلال فعالية حزبية بأن مدينة الدار البيضاء ستحظى بـ "شرف" استضافة المباراة النهائية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد عن الدولة التي ستستضيف النهائي من بين الدول الثلاث المشاركة في التنظيم المشترك - إسبانيا والبرتغال والمغرب - حيث صرح متحدث باسم الاتحاد بأن القرار سيُتخذ في الوقت المناسب.

وقال أخنوش خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر: "لا تعرضوا استضافة المباراة النهائية الكبرى في المغرب بينما لم نناقش الأمر بعد مع حلفائنا، إسبانيا والبرتغال يجب أن يكون هناك بعض الاحترام يا إخوة".

وأضاف: "توقفوا عن استخدام الوعود الانتخابية لسحب البساط من تحت أقدامنا. هذه أمور ضخمة؛ فتحديد مكان إقامة النهائي مسألة كبرى".

ولم ترد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على طلب للتعليق بشأن تصريحات لقجع.

من جانبه، قلل رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من شأن وعد لقجع، معتبراً إياه مجرد شعارات انتخابية، ومؤكداً في الوقت ذاته أحقية إسبانيا المحتملة في الاستضافة بصفتها حاملة لقب كأس العالم.

وصرح لوزان لإذاعة "كادينا سير" قائلاً: "رغم أنه لم يُتخذ أي قرار (من قبل الفيفا) بعد، إلا أنني أؤمن بأن إسبانيا هي المكان المناسب؛ إذ لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. وكما تعلمون، نحن حالياً أبطال العالم".

وتابع: "أعتقد أن قدرة إسبانيا التنظيمية للأحداث الكبرى لا غبار عليها، ولهذا السبب يفرض الواقع نفسه بأن المباراة النهائية الكبرى لا يمكن ولا يجب أن تقام في أي مكان آخر غير إسبانيا".

وتواصلت وكالة "رويترز" مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم للحصول على تعليق. 

بحلول شهر مايو، كانت نسبة إنجاز الملعب الذي اقترحه المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 -والذي تبلغ سعته 115 ألف متفرج- بلغت نحو 30%، حيث يأمل المسؤولون المشرفون على المشروع في الانتهاء من أعمال البناء بحلول نهاية عام 2027.

ووقع الاختيار على ولاية نيو جيرسي لاستضافة المباراة النهائية لبطولة عام 2026، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يعلن عن ذلك القرار إلا في شهر فبراير من عام 2024.

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