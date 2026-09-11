غلق وتشميع 15 منشأة طبية مخالفة وترخيص 22 جديدة في الوادي الجديد

واصل قطاع العلاج الحر بمديرية الصحة بالوادي الجديد حملاته الرقابية المكثفة على العيادات والمراكز والمنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبقيادة الدكتورة إيناس مختار مدير إدارة العلاج الحر.

واستهدفت الحملات ضبط المنشآت غير المرخصة وغير المطابقة للاشتراطات، مع منح المنشآت القابلة لتوفيق أوضاعها مهلة لتلافي المخالفات.

وأسفرت الحملات عن المرور على 256 منشأة طبية، تم خلالها غلق وتشميع 15 منشأة مخالفة وغير مطابقة، إلى جانب توجيه 115 إنذارًا لتلافي المخالفات وتصحيح الأوضاع، فضلًا عن ترخيص 22 منشأة طبية بعد استيفائها الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت مديرية الصحة بالوادي الجديد استمرار الحملات الرقابية الدورية على مختلف المنشآت الطبية بمراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان توفير بيئة علاجية آمنة تحمي حقوق المرضى وسلامتهم.