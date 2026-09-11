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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل جمعة ينفى شكوى سفيان بن جديدة من أنانية لاعبي الأهلي | خاص

وائل جمعة
وائل جمعة
عمرو مصطفى

نفى وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد خلال الساعات الماضية في عدد من الصحف المغربية بشأن شكوى المهاجم سفيان بن جديدة من عدم تعاون زملائه معه داخل الملعب، ووجود حالة من الأنانية بين لاعبي الفريق خلال المباريات.

أول رد من الأهلي على شكوى سفيان بن جديدة 

 

وقال وائل جمعة في تصريحات خاصة، إن ما يتم تداوله بشأن شكوى سفيان بن جديدة من أنانية زملائه وعدم التعاون معه داخل الملعب غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بأي صلة، مشددًا على أن اللاعب لم يتقدم بأي شكوى من هذا النوع خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام المغربية لا يعكس حقيقة الأجواء داخل الفريق، موضحًا: «هذا الكلام لا يوجد في الأهلي، واللاعب لم يشكُ من أي شيء كما تردد في الصحف المغربية».

وأوضح وائل جمعة أن سفيان بن جديدة ملتزم بشكل كامل داخل الفريق، ويؤدي تدريباته ومبارياته بكل قوة وجدية، مؤكدًا أن العلاقة بين اللاعب وزملائه جيدة ولا توجد أي أزمات أو خلافات داخل غرفة الملابس.

أزمة داخل الأهلي.. سفيان بن جديدة مستاء من أنانية زملائه .. شاهد

أعرب المغربي سفيان بنجديدة، مهاجم النادي الأهلي، عن استيائه من طريقة تعامل بعض زملائه معه داخل الملعب، وذلك عقب تعادل الفريق أمام المقاولون العرب بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وحسب مصادر «le360 سبور»، فإن بنجديدة لم يُخفِ غضبه من عدم حصوله على الدعم الكافي من بعض لاعبي الأهلي خلال المباريات، مشيرًا إلى أنه يعاني من نقص التعاون معه في الجانب الهجومي، وهو ما يؤثر على قدرته في الظهور بالمستوى المنتظر.

ويعيش المهاجم المغربي تجربته الأولى مع الأهلي، بعدما انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من المغرب الفاسي، في صفقة كبيرة، عقب موسم مميز تُوج خلاله هدافًا للبطولة الاحترافية المغربية.

 

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