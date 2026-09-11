أزمة داخل الأهلي.. سفيان بنجديدة يشكو من أنانية زملائه .. شاهد

أعرب المغربي سفيان بنجديدة، مهاجم النادي الأهلي، عن استيائه من طريقة تعامل بعض زملائه معه داخل الملعب، وذلك عقب تعادل الفريق أمام المقاولون العرب بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بن جديدة يشكو نجوم الأهلي بسبب الأنانية

وحسب مصادر «le360 سبور»، فإن بنجديدة لم يُخفِ غضبه من عدم حصوله على الدعم الكافي من بعض لاعبي الأهلي خلال المباريات، مشيرًا إلى أنه يعاني من نقص التعاون معه في الجانب الهجومي، وهو ما يؤثر على قدرته في الظهور بالمستوى المنتظر.

ويعيش المهاجم المغربي تجربته الأولى مع الأهلي، بعدما انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من المغرب الفاسي، في صفقة كبيرة، عقب موسم مميز تُوج خلاله هدافًا للبطولة الاحترافية المغربية.

ويتمثل أبرز اعتراضات بنجديدة في اضطراره المتكرر إلى التراجع بعيدًا عن منطقة الجزاء من أجل الحصول على الكرة، بدلًا من التمركز في الخط الأمامي واستغلال المساحات خلف دفاع المنافس.

ويرى المهاجم المغربي أن استمرار هذا الأمر يفرض عليه مجهودًا بدنيًا إضافيًا، ويحرمه من أداء دوره الأساسي كمهاجم داخل منطقة الجزاء، خاصة في ظل حاجته إلى وصول الكرات الهجومية بشكل أكبر لصناعة الخطورة وتسجيل الأهداف.

وائل جمعة يتدخل لاحتواء خلاف الساعي وسفيان بن جديدة في الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول، تدخل لاحتواء الخلاف الذي نشب بين عمر الساعي وزميله المهاجم سفيان بن جديدة، عقب مباراة الأهلي أمام زد في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن سفيان بن جديدة أبدى غضبه من عمر الساعي بسبب بعض المواقف خلال المباراة، واتهمه بالأنانية في التعامل مع عدد من الهجمات، مؤكدًا أن الساعي كان بإمكانه تمرير الكرة إليه في أكثر من مناسبة، وهو ما كان قد يمنحه فرصًا حقيقية لتسجيل أهداف.

وأضاف المصدر أن بن جديدة اشتكى من عدم حصوله على الدعم الكافي من زميله خلال اللقاء، خاصة في بعض الهجمات التي كان يتواجد خلالها في مواقف أفضل للتسجيل، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين اللاعبين.