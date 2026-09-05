قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث للقلب عند تدخين السجائر
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها على موسكو حتى الإثنين المقبل
نشأت الديهى: هل يمكن أن نجد لدينا ثقافة الإبلاغ عن قطع شجرة أو الاعتداء عليها؟
الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتفوق علي النصر 2-1 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم في مصر
بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض
الأمم المتحدة: علاج أضرار تجارة الرقيق يحتاج حلولا شاملة تتجاوز التعويضات المالية
كذابة.. يوسف الحسيني: رصد الإخوانية تعتمد على شحن المواطنين واستغلال مشاعر الاستياء
لوريان يفوز على لانس بهدف نظيف في الدوري الفرنسي
وثق المشهد بهاتفه.. سفير أمريكا يرصد وصول المستوطنين خلال زيارته للضفة
الفراخ بـ65 جنيه.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر: 10 جنيه خسائر في الكيلو
الرئيس الروسي يدشن خطا نفطيا جديدا لتعزيز النقل عبر القطب الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل جمعة يتدخل لاحتواء خلاف الساعي وسفيان بن جديدة في الأهلي

سفيان بن جديدة
سفيان بن جديدة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول، تدخل لاحتواء الخلاف الذي نشب بين عمر الساعي وزميله المهاجم سفيان بن جديدة، عقب مباراة الأهلي أمام زد في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن سفيان بن جديدة أبدى غضبه من عمر الساعي بسبب بعض المواقف خلال المباراة، واتهمه بالأنانية في التعامل مع عدد من الهجمات، مؤكدًا أن الساعي كان بإمكانه تمرير الكرة إليه في أكثر من مناسبة، وهو ما كان قد يمنحه فرصًا حقيقية لتسجيل أهداف.

وأضاف المصدر أن بن جديدة اشتكى من عدم حصوله على الدعم الكافي من زميله خلال اللقاء، خاصة في بعض الهجمات التي كان يتواجد خلالها في مواقف أفضل للتسجيل، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن وائل جمعة حرص على التدخل سريعًا لاحتواء الموقف، والتأكيد على اللاعبين بضرورة التركيز على مصلحة الفريق والابتعاد عن أي خلافات داخل الملعب، مع التشديد على أهمية التعاون واللعب الجماعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الأزمة انتهت داخل غرفة الملابس، وأن الجهاز الإداري شدد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم السماح بتكرار مثل هذه المواقف، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة من منافسات الدوري.

سفيان بن جديدة الأهلي عمر الساعي فريق الأهلي وائل جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

سارة خليفة

بعد إحالتها للمفتي.. وصول سارة خليفة للمحكمة لنظر الحكم بقضية تصنيع المخدرات

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

حفل موركس دور 2026

أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

أصوات تصدر من السيارة

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد