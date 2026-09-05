وائل جمعة يتدخل لاحتواء خلاف الساعي وسفيان بن جديدة في الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول، تدخل لاحتواء الخلاف الذي نشب بين عمر الساعي وزميله المهاجم سفيان بن جديدة، عقب مباراة الأهلي أمام زد في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن سفيان بن جديدة أبدى غضبه من عمر الساعي بسبب بعض المواقف خلال المباراة، واتهمه بالأنانية في التعامل مع عدد من الهجمات، مؤكدًا أن الساعي كان بإمكانه تمرير الكرة إليه في أكثر من مناسبة، وهو ما كان قد يمنحه فرصًا حقيقية لتسجيل أهداف.

وأضاف المصدر أن بن جديدة اشتكى من عدم حصوله على الدعم الكافي من زميله خلال اللقاء، خاصة في بعض الهجمات التي كان يتواجد خلالها في مواقف أفضل للتسجيل، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن وائل جمعة حرص على التدخل سريعًا لاحتواء الموقف، والتأكيد على اللاعبين بضرورة التركيز على مصلحة الفريق والابتعاد عن أي خلافات داخل الملعب، مع التشديد على أهمية التعاون واللعب الجماعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الأزمة انتهت داخل غرفة الملابس، وأن الجهاز الإداري شدد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم السماح بتكرار مثل هذه المواقف، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة من منافسات الدوري.