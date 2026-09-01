سفيان بن جديدة يغيب عن مران الأهلي بسبب شد خفيف.. وموعد عودته

كشف محمود شوقي، عبر قناته على «يوتيوب»، أن سفيان بن جديدة، مهاجم الأهلي، غاب عن مران الفريق أمس، الاثنين، بعدما حصل على راحة بقرار من الجهاز الطبي، إثر شعوره بشد خفيف للغاية خلال مباراة دلفي الودية.

وأوضح شوقي أن الإصابة لا تدعو للقلق، ومن المقرر أن يعود سفيان بن جديدة للمشاركة في مران الأهلي اليوم، الثلاثاء، بصورة طبيعية.

ويستعد الأهلي خلال الأيام المقبلة لمواجهة سموحة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط رغبة من الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم البدنية والفنية. وكان سفيان بن جديدة قد ظهر بشكل مميز خلال ودية دلفي، بعدما سجل أحد هدفي الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، ليواصل المهاجم المغربي استعداداته للمباريات الرسمية المقبلة.







