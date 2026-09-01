الاتحاد السعودي يخطط لضم بايلي.. تفاصيل

يخطط نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع النجم الجامايكي ليون بايلي، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزى، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن النجم بايلى على رادار نادي الاتحاد السعودي، باعتباره أحد أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز مركز الجناح الهجومي.

وأوضحت أن الاتحاد بصدد تقديم عرض رسمي إلى أستون فيلا من أجل التعاقد مع بايلى.

ويذكر أن بايلى لعب الموسم الماضي معاراً رفقة نادى روما الإيطالي، قبل أن يعود مجدداً إلى الفيلانز مطلع منافسات الموسم الجاري.

وكان نادي الاتحاد قد تعادل سلبيا مع الفتح ضمن منافسات الدوري السعودي.