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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر المسحل يكشف كواليس رحيله عن الاتحاد السعودي.. «مونديال 2026» كلمة السر

ياسر المسحل
ياسر المسحل
إسلام مقلد

غادر ياسر المسحل منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد سبع سنوات قضاها على رأس المؤسسة، في ختام مرحلة شهدت العديد من التحولات والتطورات في كرة القدم السعودية.

وقبل تسليم المهمة إلى الإدارة الجديدة برئاسة بدر الرزيزاء، تحدث المسحل عن أبرز ملامح تجربته، كاشفًا الأسباب التي دفعته إلى الرحيل، وتقييمه لمسيرة المنتخب السعودي، إلى جانب رؤيته للتحديات التي تنتظر القيادة الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

نتائج كأس العالم 2026 وراء قرار الرحيل

وأكد المسحل أن نتائج المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026 كانت من الأسباب الرئيسية التي حسمت قراره بمغادرة منصبه، بعدما كان يطمح إلى تحقيق إنجاز أفضل من المشاركة السابقة في مونديال 2022.

وقال خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط»: «كنت دائمًا أحدث نفسي أن مونديال 2026 يجب أن يتجاوز ما تحقق في 2022، وبعد نهاية المونديال وجدت أن الهدف لم يتحقق، ولذا فضلت أن يكون هناك دماء جديدة، وكانت نتيجة المنتخب في المونديال أحد الأسباب الرئيسية لمغادرتي».

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي السابق أن قراره جاء انطلاقًا من قناعته بضرورة منح الفرصة لإدارة جديدة تحمل أفكارًا وطموحات مختلفة، وتواصل العمل على تطوير المنظومة.

تصنيف المنتخب شهد تحسنًا خلال السنوات الماضية

وتحدث المسحل عن أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الجماهير السعودية، وهو مستوى المنتخب الأول وتصنيفه الدولي، مشيرًا إلى أن الفريق حقق تقدمًا على هذا الصعيد خلال فترة رئاسته.

وقال: «بالتأكيد التحدي الأكبر أن الجمهور الرياضي ينظر لنتائج المنتخب الأول، حينما بدأنا كان التصنيف 70 ووصلنا اليوم إلى 58 والأول على الخليج».

ورغم هذا التحسن، شدد المسحل على أن الطموحات يجب أن تكون أكبر، مؤكدًا أن ما تحقق لا يمثل سقفًا لما تستهدفه كرة القدم السعودية.

وأضاف أن هذا التطور «لا يكفي لأن طموحنا دائمًا في أعلى المستويات»، معربًا عن ثقته في قدرة الإدارة الجديدة على مواصلة العمل، ومطالبًا الجماهير الرياضية بالصبر وتقديم الدعم.

دعم الإدارة الجديدة دون منافسة شخصية

وكشف المسحل عن طبيعة علاقته ببدر الرزيزاء، الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أن ترشح الرزيزاء لم يكن محل منافسة شخصية، وأنه تعامل مع الانتخابات باعتبارها عملية تهدف إلى اختيار الإدارة الأنسب لاستكمال مسيرة التطوير.

وقال: «الأخ بدر تواصل معي عندما فكر بالترشح، وكان هناك أكثر من مرشح، وبالعكس أنا حفزتهم ودعمتهم لأنني أتمنى أن يأتي شخص يكمل هذه المسيرة، وهذا ما يجب أن يكون في المؤسسة الرياضية».

وأكد المسحل أن رغبته الأساسية كانت تتمثل في استمرار العمل المؤسسي، بغض النظر عن أسماء المسؤولين، معتبرًا أن تعاقب الإدارات أمر طبيعي في المؤسسات الرياضية.

لا توصيات خاصة للمجلس الجديد

وفيما يتعلق بما إذا كان قد نقل توصيات أو ملفات محددة إلى مجلس الإدارة الجديد، نفى المسحل تقديم توصيات خاصة، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة تمتلك القدرة على إدارة المرحلة المقبلة واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة.

وقال إن الإدارات «تقوم بعملها بالشكل المناسب»، في رسالة تعكس رغبته في ترك المجال للمجلس الجديد للعمل وفق رؤيته وأهدافه الخاصة.

المسحل يفتح صفحة جديدة بعد الرئاسة

وبانتهاء ولايته، يطوي ياسر المسحل صفحة امتدت سبع سنوات في قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما شهدت تلك الفترة تطورات لافتة على مستوى المنتخب والمسابقات والمنظومة الرياضية بشكل عام.

ورغم مغادرته المنصب، أكد المسحل استمراره في خدمة كرة القدم السعودية بعيدًا عن المناصب الرسمية، في الوقت الذي تبدأ فيه إدارة بدر الرزيزاء مرحلة جديدة تحمل طموحات كبيرة وتحديات عديدة، يأتي في مقدمتها مواصلة تطوير المنتخب السعودي وتحقيق نتائج تتناسب مع حجم الدعم والطموحات التي تحظى بها الرياضة في المملكة.

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