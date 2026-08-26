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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم بنزيما يضع شرطين للعودة إلى الاتحاد السعودي

بنزيما
بنزيما
مجدي سلامة

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما نجم الهلال وإمكانية عودته إلى صفوف نادي الاتحاد، في ظل الحديث عن إمكانية تجدد العلاقة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن بنزيما وضع عدة شروط قبل العودة إلى صفوف "العميد"، يأتي في مقدمتها استمرار مواطنه موسى ديابي مع الفريق، إلى جانب إبرام ثلاث صفقات جديدة على الأقل لتدعيم قائمة الاتحاد.

وأشارت التقارير إلى أن بنزيما يرى ضرورة تدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر القوية، في الوقت الذي لم يحسم فيه صناع القرار داخل نادي الاتحاد موقفهم النهائي من فكرة عودة المهاجم الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن هناك حالة من التردد داخل النادي بشأن إعادة بنزيما، ما يجعل مستقبل اللاعب مع الاتحاد محل نقاش خلال الفترة الحالية.

موقف بنزيما

وكان بنزيما قد ارتبط بالرحيل عن الهلال في ظل الاتفاق مع أولي واتكينز نجم أستون فيلا الإنجليزي، حيث أصبح المهاجم الفرنسي أحد أبرز نجوم الفريق منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، بينما لعب موسى ديابي دورًا مهمًا في هجوم "العميد" منذ انضمامه إلى الفريق.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد موقف الاتحاد من عودة بنزيما، خاصة في ظل الشروط المنسوبة إلى اللاعب، وعلى رأسها استمرار ديابي وإبرام صفقات جديدة قبل حسم الملف بشكل نهائي.

بنزيما الاتحاد السعودي كريم بنزيما الهلال الاتحاد

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