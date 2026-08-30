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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدر الرزيزاء رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية.. خلفًا لياسر المسحل

بدر الرزيزاء
بدر الرزيزاء
إسلام مقلد

اعتمدت الجمعية العمومية لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، فوز قائمة بدر الرزيزاء برئاسة مجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة، في خطوة حسمت الانتخابات بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء عملية تصويت.

وجاء اعتماد القائمة بعد التأكد من استيفائها جميع الشروط والضوابط الانتخابية، لتصبح القائمة الوحيدة المتقدمة هي الفائزة بشكل رسمي بالمقاعد المخصصة لمجلس الإدارة.

لؤي مشعبي نائبًا للرئيس

وتولى بدر الرزيزاء منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما جاء لؤي مشعبي في منصب نائب الرئيس ضمن التشكيل الجديد.

وضمت القائمة أيضًا 7 أعضاء في مجلس الإدارة، هم: لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس كوارد، وجيرارد رودي.

اكتمال القائمة النهائية بعد الطعون

وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة قد أعلنت الأربعاء الماضي القائمة النهائية للمرشحين على مناصب الرئيس ونائب الرئيس وعضوية مجلس الإدارة.

وجاء الإعلان عن القائمة النهائية عقب استكمال إجراءات الطعون والتظلمات، وانتهاء المهلة المحددة لانسحاب المرشحين، لتستقر المنافسة في نهايتها على قائمة واحدة فقط.

حسم الانتخابات وفق الجدول الزمني

وجرى اعتماد القائمة النهائية وفق الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية، والذي سبق الإعلان عنه في 16 يوليو الماضي، قبل أن تنتهي الإجراءات الانتخابية بفوز قائمة بدر الرزيزاء بالتزكية، ودون اللجوء إلى الاقتراع.

الرزيزاء يخلف ياسر المسحل

وبفوزه في الانتخابات، يبدأ بدر الرزيزاء ولايته الجديدة رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفًا لياسر المسحل، على أن تمتد الولاية لمدة 4 سنوات.

وتفتح الإدارة الجديدة صفحة جديدة في قيادة الكرة السعودية، وسط تطلعات بمواصلة تطوير منظومة كرة القدم وتعزيز المكتسبات التي حققتها اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي بدر الرزيزاء

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