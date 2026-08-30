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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين مساعد الشباب بالشعب الجمهوري: التعاون المصري الصيني يفتح فرصًا واعدة أمام الشباب

محمد خليل
محمد خليل

أكد محمد خليل، أمين مساعد أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، وتمثل محطة مهمة لتجديد قوة الشراكة بين البلدين، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، مشيرًا إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني يحمل دلالات سياسية مهمة ويعكس حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات المصرية الصينية 

وأوضح خليل أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت مفهوم التعاون التقليدي، وأصبحت نموذجًا لشراكة متعددة المسارات تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تفرض العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بما يتواكب مع الأولويات التنموية المصرية، خاصة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية ونقل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار أمين مساعد أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري إلى أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لافتًا إلى أن استمرار الحوار المصري الصيني على مستوى القيادة يتيح تبادل الرؤى بشأن الأزمات التي تشهدها المنطقة، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول، مؤكدًا أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على التوازن والانفتاح والتنسيق مع مختلف القوى الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

التعاون المصري الصيني يحمل فرصًا واعدة أمام الشباب

وأضاف خليل أن التعاون المصري الصيني يحمل فرصًا واعدة أمام الشباب، خاصة مع التوسع العالمي في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال، موضحًا أن تعزيز الشراكة بين البلدين يمكن أن يفتح مساحات أكبر للتبادل المعرفي والتدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات، بما يمنح الشباب المصري فرصًا جديدة للمشاركة في مسيرة التنمية والاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الابتكار والتصنيع والتكنولوجيا.

واختتم محمد خليل بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة مهمة للانتقال بالعلاقات المصرية الصينية إلى مستوى أكثر اتساعًا وتأثيرًا، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية والاستثمار والتعاون السياسي، مشددًا على أن قوة العلاقات بين القاهرة وبكين تمثل رصيدًا مهمًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة مصر كشريك محوري وفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.

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