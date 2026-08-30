هاني حتحوت عن التحكيم: لازم لجنة الحكام تدعم وتطور مش تعاند في الغلط

قال الإعلامي هاني حتحوت إن الدوري المصري لا يزال في بدايته، مؤكدًا أن الفترة المقبلة حتى شهر مايو تمنح جميع الأطراف فرصة للعمل على تحسين منظومة التحكيم، محذرًا في الوقت نفسه من استمرار حالة الجدل والاستقطاب حول القرارات التحكيمية.

وأوضح حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي، أن إنقاذ الموسم من أزمات التحكيم يظل ممكنًا، لكن ذلك يتطلب تعاون جميع الأطراف ورفض حالة الاستقطاب التي قد تؤثر على أجواء المنافسة.

هاني حتحوت: الدوري هينجو بس بشرط

وقال هاني حتحوت: «إحنا لسه في أول الدوري وقدامنا لحد مايو، هل الدوري هينجو لو الحالة دي في التحكيم استمرت؟ أعتقد هينجو، لو كل الأطراف اتعاونوا، ورفضنا الاستقطاب».

وأضاف: «ولجنة الحكام كانت قوية بمعنى إنها بتدعم وبتطور، مش بمعنى العند في الغلط».

وتأتي تصريحات حتحوت في ظل الجدل الذي شهدته الجولة الأولى من الدوري المصري حول عدد من الحالات التحكيمية، في الوقت الذي تسعى فيه لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح إلى تطوير أداء الحكام ورفع مستواهم الفني.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تشكيل لجنة الحكام للموسم الحالي برئاسة عصام عبد الفتاح، وتضم في عضويتها عددًا من أصحاب الخبرات، في إطار خطة لتطوير منظومة التحكيم المصرية.