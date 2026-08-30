هنرجع لـ var.. عصام عبدالفتاح يحذر والأهلي يتوعد وأزمة ابن المعلم تتصاعد

أثار الحديث عن واقعة مباراة الأهلي وزد جدلًا واسعًا، بعدما تردد وجود مطالبة من الحكم محمد معروف، لوائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي، باستبدال أحد لاعبي الفريق خوفًا من تعرضه للطرد خلال اللقاء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل التي صاحبت مواجهة الأهلي وزد، خاصة مع تداول روايات مختلفة بشأن ما دار بين الجهاز الإداري للأهلي وطاقم التحكيم أثناء المباراة.

مش هعرف أحميه

كشف كريم حسن شحاتة، عبر قناة الحياة، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الحكم محمد معروف تحدث مع وائل جمعة بشأن علي محمود، لاعب الأهلي، بعدما حصل الأخير على بطاقة صفراء خلال المباراة.

وقال كريم حسن شحاتة إن محمد معروف وجه حديثًا إلى وائل جمعة، وطالبه بإخراج علي محمود من الملعب، موضحًا أن الحكم أشار إلى امتلاك اللاعب بطاقة صفراء، وأنه لن يستطيع حمايته من الحصول على بطاقة أخرى قد تؤدي إلى طرده.

وائل جمعة ينفي حديث الحكم معه

نفى وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صحة ما تردد بشأن حديث محمد معروف معه خلال مباراة زد، مؤكدًا أن الواقعة لم تحدث من الأساس.

وشدد جمعة على أن ما يتم تداوله حول مطالبة الحكم له باستبدال علي محمود بسبب حصوله على بطاقة صفراء لا أساس له من الصحة، واصفًا هذه الأنباء بأنها غير صحيحة وكاذبة.

وقال مدير الكرة بالأهلي: ما تردد عن حديث الحكم محمد معروف معي لتبديل علي محمود لاعب الفريق خوفًا من حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء زد كلام كاذب وغير صحيح.

كل الخيارات مطروحة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تدرس تصريحات كريم حسن شحاتة بشأن كواليس مباراة الفريق أمام زد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بعد الاتهامات التي تضمنتها التصريحات بحق الفريق والجهاز الفني.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تتعامل مع الأمر بجدية، حيث يجري حاليًا فحص ما تم تداوله والوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، قبل تحديد موقف النادي والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

رد لجنة الحكام

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام أنه ستكون هناك إجراءات صارمة حيال عناصر اللعبة التى تهاجم التحكيم المصري.

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: بكرة هناخد القرارات فى إجتماع رسمي .

تابع عصام عبدالفتاح: واقعة كريم حسن شحاتة لن تمر مرور الكرام وهناخد قرارات وبيان رسمي من اتحاد الكرة بعد إجتماع الغد.

وعن الإستماع إلى محادثة الحكم محمد معروف مع غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة الأهلي وزد قال عصا عبدالفتاح: لسه مفيش أى شئ وننتظر إجتماع الغد لإتخاذ اللازم حيال واقعة الإعلامي كريم جحسن شحاتة فى مباراة الأهلي وزد.

شدد عصام عبدالفتاح على أن هناك حالة من الإستياء لدى لجنة الحكام من بعض الإعلاميين ومن أسرة التحكيم بسبب الأكاذيب التي تتردد حول التحكيم.

أشار إلى أن هناك قرارات حاسمة وحازمة سوف يتم إتخاذها فى إجتماع الغد للجنة الحكام بشأن الهجوم على التحكيم.

وعن التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلاميين الذين يقومون بتوجيه اتهامات إلى التحكيم قال: كل الخيارات على طاولة إجتماع لجنة الحكام غدا لحماية قضاة الملاعب.

إجتماع طارئ

تعقد غدا الإثنين لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح إجتماعا لمناقشة تحليل الحالات الجدلية فى الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كما تناقش لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح غدا الإثنين أزمة تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة بشأن محادثة محمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد فى الدوري الممتاز مع وائل جمعة مدير الكرة.

ومن المنتظر أن تتطرق لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح إلى طلب الإستماع إلى محادثة تقنية الفيديو لمحمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد للوقوف على مدى صحة اتهامات الإعلامي كريم حسن شحاتة من عدكه.

ومن المقرر أيضا مناقشة لجنة الحكام التجاوزات الصادرة من أحد الحكام الدوليين السابقين من أسرة التحكيم فى حق عصام عبدالفتاح رئيس اللجنة الرئيسية فى اتحاد الكرة.

مصدر مجهول ضلل كريم حسن شحاتة

علق الإعلامي أحمد شوبير على التصريحات التي أدلى بها كريم حسن شحاتة بشأن كواليس مباراة الأهلي وزد، وما تردد عن مطالبة الحكم محمد معروف لوائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، بإخراج علي محمود من الملعب، خوفًا من حصوله على إنذار ثانٍ وطرده.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إنه يلوم كريم حسن شحاتة على نقل هذه المعلومة، خاصة أنها تتعلق بواقعة خطيرة، مؤكدًا أن مثل هذا الأمر كان يستوجب التحقق من مصادر موثوقة قبل طرحه على الهواء.

وأضاف: «أنا الحقيقة بلوم على كريم حسن شحاتة إنه قال امبارح خبر مجهّل، لأن الخبر اللي قاله خبر خطير، إن الحكم محمد معروف قال لوائل جمعة: طلع علي محمود عشان ممكن ياخد إنذار تاني ويتطرد وأنا مش هقدر أحميه أكتر من كده».

وتابع شوبير: «من غير ما أسأل مصادر أنا بقول لأخويا الصغير كريم إن هذا الأمر مستحيل أن يحدث، كل كلمة بتتقال من محمد معروف مسجلة، ولو قال كده فيها إيقاف 3 أو 4 شهور على الأقل، فده مستحيل يحصل بالعقل كده بدون أي مصادر».

وكشف شوبير أنه تواصل مع أربعة مصادر من جهات مختلفة للتأكد من صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن المصادر الأربعة أكدت له أن ما تردد بشأن حديث محمد معروف مع وائل جمعة لم يحدث.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «الحقيقة إني سألت 4 مصادر من جهات مختلفة، والأربعة أكدوا إن الأمر ده لم يحدث تمامًا، وبالتالي مصدر الخبر ضلل كريم حسن شحاتة، والخبر لا أساس له من الصحة، وجل من لا يسهو».