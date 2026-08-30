كانوا بيهزروا.. القبض على المتهمين بالسخرية من شخص يرتدي جلباب بكورنيش الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى دراجتين ناريتين ومستقليهما بمضايقة أحد الأشخاص والسخرية منه حال سيرهم بأحد الطرق بالإسكندرية وتصوير مقطع فيديو بذلك .



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين "ساريتى التراخيص" وقائديهما (طالبان "أحدهما لا يحمل رخصة قيادة") ومستقليهما رفقتهما (3 أشخاص) .. جميعهم مقيمين بالإسكندرية ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 19/ الجارى حال سيرهم بدائرة قسم شرطة أول الرمل ، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









