القدس: شرطة الاحتلال تقتحم معهد قلنديا التابع للأونروا

اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شمالي القدس، بحسب ما أفادت محافظة القدس.

وتأتي عملية الاقتحام ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية متصاعدة تستهدف مؤسسات "أونروا" في المدينة، في وقت تشهد فيه الوكالة الأممية تضييقاً متزايداً يعيق قدرتها على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

اقتحام ثانٍ خلال أسبوع ورفع العلم الإسرائيلي

وكانت قوات الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية قد سيطرت الثلاثاء الماضي على المعهد الواقع في مخيم قلنديا، في عملية شارك فيها عشرات الجنود والآليات العسكرية، ورافقها إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المكان.

وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عملية الاقتحام، حيث رفع العلم الإسرائيلي فوق سطح المعهد، واتهم "أونروا" بتوفير "غطاء لحركة حماس".

وقال من داخل مكتب مدير المعهد: "في عهدي لن يكون هناك وجود للأونروا ولا لإدارتها. لا مكان لهم هنا، ويجب طرد كل من يدعم الإرهاب بشكل مهين".

الأمم المتحدة: المبنى يتمتع بالحصانة

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السيطرة الإسرائيلية على المعهد، معرباً عن قلقه من أن تؤدي إلى حرمان آلاف الشباب الفلسطينيين من التعليم المهني الذي يقدمه المركز.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: "مركز التدريب هذا وسائر مباني الأونروا هي ممتلكات تابعة للأمم المتحدة وتتمتع بالحصانة الدولية، ولا يجوز المساس بها أو التدخل فيها بأي شكل".

معهد قلنديا.. منارة التعليم المهني للاجئين منذ 1952

أنشأت الحكومة الأردنية معهد قلنديا للتدريب المهني عام 1952 على مساحة 88 دونماً، ويعد أقدم معهد مهني مجاني للاجئين الفلسطينيين، وآخر منشأة تابعة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة.

وتخرج فيه عشرات الآلاف من الطلاب الذين التحقوا بسوق العمل المحلي والعربي والدولي.

73,454 شهيداً.. حصيلة جديدة لعدوان الاحتلال على غزة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,454 شهيداً و174,486 مصاباً.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 5 شهداء و14 مصاباً. وبلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 1,318 شهيداً و4,375 مصاباً، إلى جانب انتشال 815 جثماناً.

وأكدت الوزارة وجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع استمرار عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.