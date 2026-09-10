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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوزي لقجع: أتمنى نهائي كأس العالم 2030 بين المغرب وفرنسا

فوزي لقجع
فوزي لقجع
يارا أمين

كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، التي تقام بتنظيم مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وقال لقجع في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية: «ملعب الحسن الثاني هو الذي ستقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم 2030، وإن شاء الله يكون النهائي بين المغرب وفرنسا حتى نرد الاعتبار».

وأشار رئيس الاتحاد المغربي إلى طموحه في وصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية للمونديال، ومواجهة منتخب فرنسا، في تكرار للمواجهة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازًا تاريخيًا في مونديال قطر 2022، بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم، قبل أن يخسر أمام فرنسا بهدفين دون رد.

وتستضيف المغرب منافسات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في نسخة تاريخية تشهد إقامة مباريات افتتاحية في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق كأس العالم.

فوزي لقجع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطولة كأس العالم 2030 ملعب الحسن الثاني المنتخب المغربي

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