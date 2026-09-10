وائل جمعة يتدخل لحسم أزمة علي محمود وعموتة.. وهذا القرار النهائي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات الأزمة التي شهدتها مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بين علي محمود، لاعب الفريق، والحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر في الأهلي: وائل جمعة حقق في أزمة علي محمود والحسين عموتة، وتم الاستقرار في النهاية على اعتذار اللاعب للمدرب ونشر توضيح على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي مع عدم توقيع عقوبة مالية».

وبحسب ما كشفه أحمد حسن، فإن وائل جمعة، المسؤول عن ملف كرة القدم في الأهلي، تولى التحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيل ما حدث بين اللاعب والمدير الفني، خاصة بعد ظهور حالة من الجدل عقب المباراة.

وانتهى التحقيق إلى احتواء الأزمة، حيث تقرر أن يقدم علي محمود اعتذارًا للحسين عموتة، إلى جانب نشر توضيح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإنهاء حالة الجدل التي أثيرت حول الواقعة.

كما استقر الأهلي على عدم توقيع عقوبة مالية على اللاعب، والاكتفاء بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق.

وكانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب قد شهدت واقعة أثارت اهتمام الجماهير، بعدما دخل علي محمود في نقاش مع الحسين عموتة، قبل أن يكشف المدير الفني عقب اللقاء أن اللاعب كان يرغب في استكمال المباراة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لاعب شاب يمتلك إمكانيات مميزة.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن علي محمود: «علي محمود من اللاعبين الشباب الجيدين، وكان يرغب في استكمال المباراة، واللاعب لديه إمكانيات مميزة».

ويأتي احتواء الأزمة في وقت يسعى خلاله الأهلي إلى الحفاظ على استقرار الفريق، خاصة مع بداية الموسم الحالي، والعمل على تجاوز أي خلافات داخل غرفة الملابس قبل استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز.