فتحي سند يوجه رسالة للأهلي بشأن زيزو: سيبوه يلعب فى المكان اللي بيتألق فيه

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند، طريقة توظيف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي في مركز وسط الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يقدم أفضل مستوياته عندما يشارك في مركزه الطبيعي بالجبهة اليمنى.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا لا أفهم حتى الآن فكرة إشراك أحمد سيد زيزو في قلب الملعب».

وأوضح أن زيزو يمتلك خصائص واضحة تجعله أكثر تأثيرًا عندما يلعب على الجبهة اليمنى، قائلًا: «من وجهة نظري، زيزو لاعب له خصائص واضحة جدًا، وأفضل نسخة منه تظهر عندما يلعب في مركزه الطبيعي على الجبهة اليمنى».

وأضاف: «في هذا المكان يستطيع أن يستلم الكرة في المساحات التي يحبها، وينطلق، ويصنع الخطورة، ويقترب من المرمى، ويقدم الإضافة الهجومية التي نعرفها عنه».

وأشار سند إلى أن نقل زيزو إلى وسط الملعب يقلل من الاستفادة من إمكانياته، موضحًا: «عندما تقوم بنقله إلى قلب الملعب، فأنت ببساطة تقلل من جزء كبير من مميزاته. زيزو ليس لاعبًا يجيد بنفس الكفاءة في كل المراكز».

وتابع: «ليس من المنطقي أن نطلب من لاعب أن يغير طبيعته وأسلوبه لمجرد أننا نريد إيجاد مكان له داخل التشكيل».

وأكد الناقد الرياضي أن اختيار مراكز اللاعبين يجب أن يعتمد على احتياجات الفريق، وليس مجرد البحث عن طريقة لإشراك جميع العناصر، قائلًا: «المشكلة في كرة القدم أحيانًا أن بعض المدربين يفكرون بمنطق: كيف أشرك كل اللاعبين؟ بدلًا من السؤال الأهم: من هو اللاعب الأفضل لهذا المكان؟».

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن زيزو يكون أكثر خطورة وتأثيرًا عندما يلعب في الجبهة اليمنى، قائلًا: «ليس المطلوب أن تجد مركزًا لزيزو بأي طريقة، ولكن المطلوب أن تضع زيزو في المكان الذي تستطيع من خلاله الحصول على أكبر استفادة من إمكانياته».

وأضاف: «أنا أرى أن زيزو في الجبهة اليمنى لاعب مختلف تمامًا، وتأثيره أكبر، وخطورته أوضح، وإنتاجيته أفضل. أما اللعب في العمق، فيجعله بعيدًا عن الكثير من المساحات التي يستطيع من خلالها صناعة الفارق».