الزراعة تُطلق برنامجاً تدريبياً لدعم وتمكين العاملين من ذوي الهمم لتعزيز مهاراتهم الوظيفية



أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً موحهاً للعاملين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، امتد على مدار ثلاثة أيام عبر تقنية التواصل المرئي، تحت عنوان "تنمية الثقة بالنفس والقدرة على التطور والترقي الوظيفي".

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم وتحفيز الكوادر البشرية.

ونقل اللواء دكتور ايمن مطر مستشار وزير الزراعة للتدريب، تحيات الوزير علاء فاروق للمتدربين، مؤكدا أن أبناء الوزارة من ذوي الهمم يمثلون جزءاً أصيلاً وفاعلاً في المنظومة الإدارية، وأن الوزارة حريصة على إشراكهم بشكل فعال في آليات العمل وعمليات اتخاذ القرار، وتهيئة البيئة التي تضمن تطورهم المهني واستفادتهم من كافة الفرص القيادية.

وشهد البرنامج التدريبي مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والمختصين، حيث تناول البرنامج محاور رئيسية شملت: بناء الثقة بالنفس واكتشاف نقاط القوة، وآليات اكتشاف القدرات الذاتية وتجاوز التحديات، وتطوير عقلية النمو والتطوير الشخصي والمهني المستمر، إضافة إلى مهارات التميز والأداء الوظيفي والتي تشمل: التخطيط وإدارة الوقت والمهارات الأساسية للتواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، فضلا عن استراتيجيات بناء المسار المهني، وتحديد الأهداف المستقبلية للترقي والتطور الإداري.

خطة شاملة تنفذها الوزارة للاستثمار في الكوادر البشرية

وقال مساعد وزير الزراعة أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها الوزارة للاستثمار في الكوادر البشرية، وترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي والتكافل الإداري بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.