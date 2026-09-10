قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام..وزير التعليم يكشف جهود تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك
مستلزمات طبية بـ 555 ألف دولار.. ننشىر حيثيات المحكمة في اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزراعة تحسم الجدل حول الأسمدة: «لا توجد سوق سوداء».. واليوريا بـ 1000 جنيه

الأسمدة
الأسمدة
محمد البدوي

وسط الجدل المتكرر حول أسعار الأسمدة ومدى توافرها للمزارعين، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السوق المصرية لا تشهد وجود سوق سوداء للأسمدة، موضحًا أن هناك فرقًا بين الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، والأسمدة الحرة التي يتم تداولها وفقًا لآليات السوق.

توزيع الأسمدة

وأشار الوزير إلى توافر الأسمدة الحرة بكميات مناسبة، لافتًا إلى أن سعر شكارة اليوريا يتراوح بين 900 و1000 جنيه. 

كما استعرض جهود الوزارة في توفير الأسمدة للمزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة، في إطار سياسة تستهدف الحفاظ على الأمن الغذائي.

وزير الزراعة: لا توجد سوق سوداء للأسمدة
 

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود ما يمكن وصفه بـ«السوق السوداء» للأسمدة، موضحًا أن السوق تنقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، والأسمدة الحرة التي يتم طرحها وتداولها في السوق.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن» ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن الأسمدة الحرة متاحة للمزارعين، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة تنظم مزادات أسبوعية لبيع الكميات المتاحة.

سعر شكارة اليوريا في السوق الحرة
 

وأشار وزير الزراعة إلى وجود فائض في المعروض من الأسمدة الحرة، مؤكدًا أن سعر شكارة اليوريا في السوق الحرة يتراوح حاليًا بين 900 و1000 جنيه.

وأوضح أن توافر الأسمدة الحرة يمثل أحد العوامل التي تساعد على تلبية احتياجات المزارعين خارج منظومة الأسمدة المدعمة، مع استمرار توجيه الدعم إلى المحاصيل التي تمثل أهمية استراتيجية للدولة.

توزيع 700 ألف طن على صغار المزارعين
 

وكشف فاروق أن وزارة الزراعة وزعت نحو 700 ألف طن من الأسمدة على صغار المزارعين خلال الموسم الصيفي.

صرف الأسمدة

وأكد أن الوزارة أعطت الأولوية في توزيع الأسمدة المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، إلى جانب المحاصيل التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي واحتياجات المواطنين.

وشدد على أن الهدف من السياسة المتبعة هو توجيه الدعم إلى المحاصيل الأكثر أهمية، بدلًا من توزيعه بصورة لا تتناسب مع أولويات الدولة الزراعية والغذائية.

لماذا مُنعت الأسمدة المدعمة عن الأشجار؟
 

وفيما يتعلق بقرار منع صرف الأسمدة المدعمة للأشجار، طالب وزير الزراعة المزارعين بتحمل القرار، قائلًا: «خلينا نستحمل بعض».

وأوضح أن الأشجار بطبيعتها لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة مقارنة ببعض المحاصيل الأخرى، ولذلك رأت الوزارة ضرورة إعادة ترتيب أولويات توزيع الدعم.

الموالح والأسمدة الحرة
 

وتطرق فاروق إلى زراعة الموالح، موضحًا أن هذا المحصول يتم تصديره وفق أسعار السوق الحرة، وهو ما يجعل المزارع قادرًا، بحسب تصريحاته، على تحمل تكلفة شراء الأسمدة الحرة.

الصين تشدد قيود تصدير الأسمدة مع اضطراب الإمدادات العالمية بسبب حرب إيران

وأشار إلى أن تأثير منع الأسمدة المدعمة على تكلفة إنتاج الموالح محدود، موضحًا أن الزيادة المتوقعة في سعر كيلو الموالح لن تتجاوز نحو 20 قرشًا نتيجة ارتفاع تكلفة الأسمدة.

ارتفاع أسعار الأسمدة مرتبط بتكلفة الإنتاج
 

وأوضح وزير الزراعة أن ارتفاع أسعار الأسمدة لا يرتبط فقط بآليات السوق، وإنما يتأثر كذلك بارتفاع تكلفة إنتاجها، خاصة أن صناعة الأسمدة تعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الأسمدة ارتفع من نحو 7 دولارات إلى مستويات تتراوح بين 17 و20 دولارًا، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة الإنتاج والأسعار.

الناس هتتأثر أكثر لما متلاقيش رغيف العيش
 

وأكد الدكتور علاء فاروق أن الوزارة راعت في سياساتها أهمية توفير الأسمدة للمحاصيل الأكثر ارتباطًا بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار توفير الحصص اللازمة لمحاصيل مثل القمح والذرة.

وأضاف: «خلينا نستحمل بعض وعندنا إيجابيات أكثر»، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الحالي هي ضمان استمرار إنتاج المحاصيل الأساسية.

واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أهمية دعم المحاصيل الاستراتيجية، قائلًا: «الناس هتتأثر أكثر لما متلاقيش رغيف العيش»، في إشارة إلى أن توفير مستلزمات إنتاج القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة للحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء.

الأسمدة الأسمدة المدعمة أسعار الأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

قوافل زاد العزة....

زاد العزة.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة نحو غزة

اللحوم المصنعة

باحثة تحذر من اللحوم المصنعة للأطفال: جهزي اللانش بوكس في البيت بدلًا من الأطعمة الجاهزة

غزة

إسرائيل بين تصعيد الاستيطان وتفاقم العمليات العسكرية.. الضفة وغزة في قلب المشهد

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد