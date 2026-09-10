رئيس مجلس القيادة اليمني: حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، أن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني: "النظام الإيراني يسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر".

وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني: "لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا، فحماية ساحل اليمن واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها؛ مصلحة دولية مشتركة".

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، أن: “محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية”.