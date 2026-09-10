الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا الاستراتيجية عقب معارك ضارية

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الاستراتيجية تمثل هزيمة كبيرة للقوات الحكومية، موضحًا أن الحوثيين دفعوا بكل ثقلهم العسكري خلال الفترات الماضية نحو السيطرة على مضيق باب المندب ومنطقة ذباب، وهي مناطق كانت محررة منذ عام 2016.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جماعة الحوثي كثفت هجماتها واستخدمت كامل ثقلها العسكري، سواء من خلال الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية، مستهدفة مقرات القيادة العسكرية ومواقع استراتيجية، من بينها ميناء المخا وعدد من المناطق المطلة على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن، أصبحت اليوم تحت السيطرة الكاملة لجماعة الحوثيين، بعد سيطرتهم على مديريتين مهمتين، هما المخا وحيس، اللتان كانتا تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية، وتم تحريرهما بدعم من التحالف العربي عام 2016.

وأوضح أن هاتين المديريتين كانتا تمثلان مناطق استراتيجية، تمكنت القوات الحكومية من بناء قوة عسكرية كبيرة فيها، تجاوز قوامها 20 لواءً عسكريًا، امتدت من منطقة باب المندب وصولًا إلى حيس مرورًا بالخوخة.