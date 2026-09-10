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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء أن أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها من عدد من الخبراء والمتخصصين، يمثلون مختلف الآراء والتوجهات، ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء، ولا يعملون بمجلس الوزراء، وليس لهم أي صفة رسمية بمجلس الوزراء.

وأكد مجلس الوزراء، أن تشكيل هذه اللجان كان بهدف الاستعانة بمختلف الرؤى والأفكار والتوجهات، حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات، ولكن في الآونة الأخيرة تم رصد استخدام بعض أعضاء هذه اللجان لوظيفة مستشار لرئيس الوزراء، أو مستشار بمجلس الوزراء، على غير الحقيقة، والإدلاء بتصريحات أو آراء قد تُنسب إلى الحكومة، رغم كونها صادرة من غير ذي منصب رسمي بها، لذا لزم التنويه إلى أنها آراء فردية تعبر عن صاحبها فقط.

مجلس الوزراء أعضاء اللجان الاستشارية مستشارين مستشار لرئيس الوزراء

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