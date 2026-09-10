قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات عاجلة بشأن المدارس الدولية..ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
بالأرقام..وزير التعليم يكشف جهود تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك

احتجاجات ولافتات معادية للسياح الإسرائيليين في لندن
احتجاجات ولافتات معادية للسياح الإسرائيليين في لندن
خاطر عبادة

استمرت الاحتجاجات ضد السياح الإسرائيليين في تايلاند، اليوم، ومن المقرر أن تتواصل مجدداً، غداً؛ بعد فشل جهود النشطاء لإلغاء فعالية رأس السنة العبرية في جزيرة فوكيت، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

هتافات معادية للسائح الإسرائيلي

تأتي هذه الاحتجاجات؛ عقب مظاهرة نظمتها جماعة "أنقذوا فوكيت" أواخر الشهر الماضي، احتجاجاً على ما وصفته بسوء سلوك بعض السياح الإسرائيليين وغيرهم، بما في ذلك عدم دفع ثمن الوجبات، والجدال مع سائقي سيارات الأجرة، وغيرها من التصرفات المزعجة، حيث تُعدّ تايلاند وجهة سياحية شهيرة للإسرائيليين.

وبعد ذلك الاحتجاج بفترة وجيزة، قلّصت تايلاند مدة الإقامة دون تأشيرة للسياح من عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل، من 60 إلى 30 يومًا، وقد تم التخطيط لهذه الخطوة منذ أشهر.

واليوم الخميس، تجمّع مئات التايلانديين مجدداً أمام السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على سلوك السياح الإسرائيليين، ورفع بعضهم لافتات تحمل عبارات معادية لليهودية بشكل كبير، منها لافتة كُتب عليها: "أنتم اليهود لا تفهمون الثقافة التايلاندية، لذا اخرجوا من هنا".

تايلاند لليست للبيع

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن لافتات أخرى حملت عبارات مثل "أنقذوا تايلاند"، و"تايلاند ليست للبيع"، و"هذه ليست أرض الميعاد"، وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات اعترضت على بيع الأراضي للإسرائيليين وإنشاء "دور عبادة للإسرائيليين".

وتُخطط حركة "أنقذوا فوكيت" لتنظيم احتجاج آخر غدًا أمام مركز تشاباد في الجزيرة، ويستضيف مركز تشاباد احتفالات رأس السنة اليهودية، التي تبدأ مساء غد.. ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن فشلت الحركة في مساعيها لإلغاء فعالية رأس السنة اليهودية التي كان يُقيمها المركز، وفقًا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقت السفيرة الإسرائيلية ألونا فيشر كام بوزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو لمناقشة "العلاقات الثنائية الشاملة بين تايلاند وإسرائيل، بالإضافة إلى قضايا محددة قد تؤثر أو تعيق تعزيز العلاقات بين الشعبين وتوسيع التعاون في مجال السياحة"، وفقًا لوزير الخارجية التايلاندي.

السائح الإسرائيلي تايلاند احتجاجات ضد السياح الإسرائيليين في تايلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة لإطلاعهم على التطورات الإيجابية بمصر

وزير الخارجية

وزير الخارجية يعقد لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر ويشيد بالعلاقات بين الجانبين

فيضانات

موجة طقس سيئ تضرب وسط وشمال إيطاليا وتخلف فيضانات وأضرارًا بالبنية التحتية

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد