أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك

استمرت الاحتجاجات ضد السياح الإسرائيليين في تايلاند، اليوم، ومن المقرر أن تتواصل مجدداً، غداً؛ بعد فشل جهود النشطاء لإلغاء فعالية رأس السنة العبرية في جزيرة فوكيت، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

هتافات معادية للسائح الإسرائيلي

تأتي هذه الاحتجاجات؛ عقب مظاهرة نظمتها جماعة "أنقذوا فوكيت" أواخر الشهر الماضي، احتجاجاً على ما وصفته بسوء سلوك بعض السياح الإسرائيليين وغيرهم، بما في ذلك عدم دفع ثمن الوجبات، والجدال مع سائقي سيارات الأجرة، وغيرها من التصرفات المزعجة، حيث تُعدّ تايلاند وجهة سياحية شهيرة للإسرائيليين.

وبعد ذلك الاحتجاج بفترة وجيزة، قلّصت تايلاند مدة الإقامة دون تأشيرة للسياح من عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل، من 60 إلى 30 يومًا، وقد تم التخطيط لهذه الخطوة منذ أشهر.

واليوم الخميس، تجمّع مئات التايلانديين مجدداً أمام السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على سلوك السياح الإسرائيليين، ورفع بعضهم لافتات تحمل عبارات معادية لليهودية بشكل كبير، منها لافتة كُتب عليها: "أنتم اليهود لا تفهمون الثقافة التايلاندية، لذا اخرجوا من هنا".

تايلاند لليست للبيع

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن لافتات أخرى حملت عبارات مثل "أنقذوا تايلاند"، و"تايلاند ليست للبيع"، و"هذه ليست أرض الميعاد"، وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات اعترضت على بيع الأراضي للإسرائيليين وإنشاء "دور عبادة للإسرائيليين".

وتُخطط حركة "أنقذوا فوكيت" لتنظيم احتجاج آخر غدًا أمام مركز تشاباد في الجزيرة، ويستضيف مركز تشاباد احتفالات رأس السنة اليهودية، التي تبدأ مساء غد.. ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن فشلت الحركة في مساعيها لإلغاء فعالية رأس السنة اليهودية التي كان يُقيمها المركز، وفقًا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقت السفيرة الإسرائيلية ألونا فيشر كام بوزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو لمناقشة "العلاقات الثنائية الشاملة بين تايلاند وإسرائيل، بالإضافة إلى قضايا محددة قد تؤثر أو تعيق تعزيز العلاقات بين الشعبين وتوسيع التعاون في مجال السياحة"، وفقًا لوزير الخارجية التايلاندي.