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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض العلمين 2026.. مصر للطيران و ZAS تعززان التعاون لتطوير الكفاءات

مصر للطيران و ZAS
مصر للطيران و ZAS
نورهان خفاجي

شهد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقع إتفاقية شراكة بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة Z- Aviation Services (ZAS) المتخصصة في تقديم الخدمات الأرضية واللوجستية، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة.

​قام بتوقيع الاتفاقية الكابتن وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وعمر زرقاني، الرئيس التنفيذي لشركة ZAS.

​بموجب هذه الشراكة، تتولى أكاديمية مصر للطيران تقديم برامج تدريبية وتطويرية متقدمة لفرق العمل بشركة ZAS، وتأتي هذه الخطوة لتواكب مسيرة ZAS الممتدة لخمسة عقود في تقديم خدمات المناولة الأرضية والحلول التشغيلية الكاملة لعملائها عبر مختلف المطارات المدنية والقواعد العسكرية في جمهورية مصر العربية.

​وفي هذا السياق صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن اختيار شركة بحجم وخبرة ZAS لأكاديمية مصر للطيران للتدريب يؤكد المكانة الدولية والإقليمية المرموقة التي تتفرد بها الأكاديمية كمركز تدريبي مُعتمد يمتلك أحدث التقنيات وتقديمها على  أعلى مستويات وتمكينها من تطبيق أفضل المعايير الدولية في جودة الأداء والسلامة.

ومن جانبه، أضاف الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية صممت برامج تدريبية متخصصة تناسب المتطلبات التشغيلية لشركة ZAS في مجالات المناولة الأرضية والخدمات اللوجستية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى ودعم استدامة جودة الخدمات المقدمة بالقطاع.

​وفي نفس السياق، أعرب السيد عمر زرقاني، الرئيس التنفيذي لشركة Z- Aviation Services (ZAS)، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، ويأتي تعاوننا مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب امتداداً لالتزامنا بالاستثمار في فرق عملنا وكوادرنا البشرية، وأكد أن الجمع بين خبرتنا التشغيلية الميدانية والخبرة الأكاديمية والتدريبية لمصر للطيران ستمكنا من الارتقاء المستمر بمعايير الأداء المهني وتقديم أقصى قيمة مضافة لعملائنا.

مصر للطيران ZAS معرض العلمين الدولي

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

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